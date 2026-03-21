Geração Z não consegue pagar aluguel hoje, mas pode se tornar a mais rica da história

Entre dificuldades financeiras e um futuro promissor, jovens vivem um dos maiores paradoxos econômicos da atualidade

Daniella Bruno - 21 de março de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels/Eduardo Soares)

A Geração Z não consegue pagar aluguel hoje, mas pode se tornar a mais rica da história. Estudos mostram que, apesar das dificuldades financeiras atuais, essa geração está inserida em um cenário de transformação econômica sem precedentes.

Atualmente, muitos jovens enfrentam salários baixos, custo de vida elevado e um mercado imobiliário cada vez mais inacessível. Como resultado, grande parte da renda acaba comprometida com despesas básicas, especialmente moradia. Em alguns casos, especialistas apontam que os jovens precisam ganhar muito mais do que o mínimo para conseguir se sustentar.

O presente é instável e desafiador

Além disso, a entrada no mercado de trabalho acontece em um contexto marcado por incertezas, alta competitividade e mudanças tecnológicas constantes. Dessa forma, mesmo sendo uma geração altamente qualificada, muitos jovens encontram dificuldades para conquistar estabilidade financeira nos primeiros anos da vida adulta.

Por outro lado, o cenário de longo prazo revela uma realidade completamente diferente. Pesquisas indicam que a Geração Z já movimenta trilhões de dólares globalmente, e esse valor deve crescer de forma exponencial nas próximas décadas. A expectativa é que essa geração acumule cerca de US$ 74 trilhões até 2040, consolidando-se como a mais rica da história.

A virada financeira já está em curso

Esse crescimento acelerado será impulsionado principalmente pela chamada “Grande Transferência de Riqueza”.

Esse fenômeno prevê a redistribuição de aproximadamente US$ 84 trilhões das gerações mais velhas para as mais jovens por meio de heranças.

Nesse contexto, uma parcela significativa da Geração Z será diretamente beneficiada, o que deve ampliar seu poder econômico de forma histórica.

Além disso, essa geração também apresenta um perfil de consumo e comportamento diferente das anteriores. Em vez de priorizar bens materiais tradicionais, muitos jovens valorizam experiências, flexibilidade e qualidade de vida.

Consequentemente, isso pode redefinir a forma como o dinheiro será utilizado no futuro.

Ao mesmo tempo, especialistas alertam para um ponto crucial:

acumular riqueza não significa necessariamente saber administrá-la. Por isso, o grande desafio da Geração Z não será apenas receber esse patrimônio, mas aprender a lidar com ele de maneira consciente e sustentável. Por fim, o cenário evidencia um contraste marcante.

Enquanto o presente é marcado por instabilidade e dificuldades financeiras, o futuro aponta para uma geração com potencial econômico sem precedentes.

Assim, a Geração Z não apenas pode se tornar a mais rica da história, como também tem o poder de transformar profundamente a economia global.

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