O erro que motoristas estão cometendo ao ver a nova placa com o número 5
Sinalização comum em estradas pode ser confundida com limite de velocidade, mas tem outra função importante
Motoristas brasileiros que viajam para outros países, especialmente a Argentina, têm cometido um erro comum ao se depararem com uma placa simples: um número 5 centralizado. Muitos interpretam o sinal como limite de velocidade, porém a indicação tem outro significado.
As informações foram divulgadas pelo jornalista Filipe Melo, que explicou o real objetivo da sinalização e os riscos da interpretação incorreta.
Placa não indica velocidade
Ao contrário do que muitos pensam, a placa com o número 5 não representa limite de velocidade.
Na verdade, ela indica o quilômetro exato da rodovia. Ou seja, ao ver o número 5, o motorista está no quilômetro 5 daquela estrada.
Esse tipo de sinalização serve como referência geográfica e não como regra de condução.
Função é ajudar na localização
Além disso, as placas de quilometragem desempenham papel importante na organização do trânsito.
Elas ajudam motoristas e autoridades a identificar com precisão pontos específicos da rodovia. Dessa forma, facilitam a navegação e a comunicação em diversas situações.
Entre as principais utilidades estão:
- indicar a posição exata do veículo
- orientar deslocamentos em viagens longas
- facilitar pedidos de ajuda em emergências
- permitir localização por equipes de resgate
- identificar trechos em manutenção
Assim, a sinalização contribui diretamente para a segurança nas estradas.
Confusão acontece por diferença de padrão
No Brasil, placas com números geralmente indicam limite de velocidade. Por isso, muitos motoristas acabam confundindo o significado quando dirigem em outros países.
A placa em questão possui fundo branco, bordas pretas e um número central destacado. Como não segue o padrão brasileiro de sinalização de velocidade, ela pode gerar dúvidas.
Interpretação errada pode causar riscos
Quando o motorista interpreta a placa de forma equivocada, pode tomar decisões inadequadas no trânsito.
Por exemplo, ele pode reduzir ou aumentar a velocidade sem necessidade. Além disso, pode ignorar outras sinalizações mais importantes.
Consequentemente, esse comportamento pode comprometer a segurança na via.
Segundo Filipe Melo, entender corretamente o significado das placas é essencial para evitar erros e garantir uma condução mais segura, principalmente em viagens internacionais.
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