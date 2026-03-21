O erro que motoristas estão cometendo ao ver a nova placa com o número 5

Sinalização comum em estradas pode ser confundida com limite de velocidade, mas tem outra função importante

Gabriel Yuri Souto - 21 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Motoristas brasileiros que viajam para outros países, especialmente a Argentina, têm cometido um erro comum ao se depararem com uma placa simples: um número 5 centralizado. Muitos interpretam o sinal como limite de velocidade, porém a indicação tem outro significado.

As informações foram divulgadas pelo jornalista Filipe Melo, que explicou o real objetivo da sinalização e os riscos da interpretação incorreta.

Placa não indica velocidade

Ao contrário do que muitos pensam, a placa com o número 5 não representa limite de velocidade.

Na verdade, ela indica o quilômetro exato da rodovia. Ou seja, ao ver o número 5, o motorista está no quilômetro 5 daquela estrada.

Esse tipo de sinalização serve como referência geográfica e não como regra de condução.

Função é ajudar na localização

Além disso, as placas de quilometragem desempenham papel importante na organização do trânsito.

Elas ajudam motoristas e autoridades a identificar com precisão pontos específicos da rodovia. Dessa forma, facilitam a navegação e a comunicação em diversas situações.

Entre as principais utilidades estão:

indicar a posição exata do veículo

orientar deslocamentos em viagens longas

facilitar pedidos de ajuda em emergências

permitir localização por equipes de resgate

identificar trechos em manutenção

Assim, a sinalização contribui diretamente para a segurança nas estradas.

Confusão acontece por diferença de padrão

No Brasil, placas com números geralmente indicam limite de velocidade. Por isso, muitos motoristas acabam confundindo o significado quando dirigem em outros países.

A placa em questão possui fundo branco, bordas pretas e um número central destacado. Como não segue o padrão brasileiro de sinalização de velocidade, ela pode gerar dúvidas.

Interpretação errada pode causar riscos

Quando o motorista interpreta a placa de forma equivocada, pode tomar decisões inadequadas no trânsito.

Por exemplo, ele pode reduzir ou aumentar a velocidade sem necessidade. Além disso, pode ignorar outras sinalizações mais importantes.

Consequentemente, esse comportamento pode comprometer a segurança na via.

Segundo Filipe Melo, entender corretamente o significado das placas é essencial para evitar erros e garantir uma condução mais segura, principalmente em viagens internacionais.

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