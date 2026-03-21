Onde assistir Vila Nova x CRB neste sábado (21) pela série B do Brasileirão

Vila Nova estreia na Série B diante do CRB, no OBA, em duelo que marca o início da caminhada pelo acesso em 2026

Gustavo de Souza - 21 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Gemini)

A estreia do Vila Nova na Série B do Campeonato Brasileiro acontece neste sábado (21), em um confronto diante do CRB, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia.

A partida está marcada para 17h (horário de Brasília) e abre a caminhada das duas equipes na competição, que costuma ser marcada pelo equilíbrio e pela disputa intensa rodada a rodada.

Tradicional participante da Série B, o Tigre chega para a sua 28ª participação no torneio, enquanto o CRB disputa a competição pela 33ª vez, reforçando o peso e a experiência do duelo.

O momento recente das equipes também entra em campo. O Vila Nova vem de empate sem gols contra o Confiança, pela Copa do Brasil, resultado que gerou frustração e aumenta a pressão por uma boa estreia.

Já o CRB chega embalado após vitória por 1 a 0 sobre o Figueirense, também pela Copa do Brasil, resultado que garantiu avanço de fase e elevou a confiança do elenco alagoano.

O histórico recente favorece o time visitante. No último confronto entre as equipes, o CRB venceu por 2 a 0, resultado que ainda serve como referência para o duelo deste fim de semana.

Onde assistir Vila Nova x CRB neste sábado (21) pela Série B do Brasileirão

Horário: 17h (horário de Brasília).

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (GO).

Onde assistir:

TV fechada: ESPN (transmissão com imagem).

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