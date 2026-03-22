Banco deposita por engano R$ 30 milhões na conta de cliente, que decide transferir uma parte do valor e fugir do país

Um erro milionário virou caso de polícia e levantou dúvidas sobre responsabilidade e crime

Daniella Bruno - 22 de março de 2026

(Foto: Paulo Roberto Belém)

Banco deposita por engano R$ 30 milhões na conta de cliente, que decide transferir uma parte do valor e fugir do país, dando início a um caso que rapidamente ganhou repercussão.

O episódio expõe como uma falha operacional pode se transformar em um problema jurídico de grandes proporções.

De acordo com o CPG, o valor foi creditado indevidamente na conta do cliente após um erro interno da instituição financeira.

Assim que identificou a quantia fora do comum, o homem passou a movimentar o dinheiro em diferentes transações. Em vez de comunicar o banco, ele optou por transferir parte do valor para outras contas.

Além disso, ele deixou o país pouco tempo depois das movimentações, o que levantou suspeitas e acelerou a resposta das autoridades.

A instituição financeira, ao perceber o erro, iniciou imediatamente os procedimentos para rastrear o dinheiro e tentar recuperar os valores transferidos.

Movimentação do dinheiro muda o cenário

O caso ganhou outra dimensão no momento em que o cliente decidiu utilizar o valor. Isso porque, ao movimentar o dinheiro, ele deixou de ser apenas um beneficiário de um erro e passou a assumir responsabilidade sobre suas ações.

Segundo especialistas, a legislação brasileira exige que valores recebidos por engano sejam devolvidos. Quando isso não acontece e há tentativa de ocultar ou dispersar o dinheiro, a situação pode ser enquadrada como crime.

Além disso, as transferências realizadas dificultam a recuperação imediata do montante, o que leva bancos e autoridades a adotarem medidas mais rigorosas, incluindo bloqueios e rastreamento financeiro.

Fuga e desdobramentos da investigação

A saída do país reforçou as suspeitas e ampliou a complexidade do caso. Agora, além da apuração interna, o episódio pode envolver cooperação internacional para localizar o suspeito e acompanhar o destino do dinheiro.

Enquanto isso, investigadores analisam o caminho das transferências e identificam possíveis contas envolvidas. Esse tipo de rastreamento se torna essencial para tentar recuperar os valores desviados.

Por outro lado, a fuga pode agravar a situação do cliente. Isso porque a tentativa de evitar a responsabilização costuma pesar negativamente em eventuais processos judiciais.

Erro que virou alerta

Portanto, o caso evidencia que um erro bancário não autoriza o uso do dinheiro recebido. Ao contrário, exige comunicação imediata e devolução do valor.

A decisão de movimentar o montante e deixar o país transformou um simples equívoco em um caso de investigação. Além disso, o episódio serve como alerta sobre as consequências legais de se apropriar de valores indevidos.

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