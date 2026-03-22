Inclua hoje: semente rica em cálcio ajuda a proteger os ossos e melhorar a saúde no dia a dia

Este tipo de semente são poderosas fontes de cálcio e nutrientes essenciais que beneficiam ossos, coração e pele

Gustavo de Souza - 22 de março de 2026

(Foto: Ilustração/Freepik)

Pequenas, discretas, mas poderosas: as sementes de sésamo, popularmente conhecidas no Brasil como gergelim, vêm ganhando destaque por sua capacidade de fortalecer os ossos e melhorar a saúde de forma geral. Fonte vegetal de cálcio e rica em minerais, elas se adaptam a diferentes pratos e dietas, tornando-se aliadas valiosas no dia a dia.

Cultivada principalmente na Ásia, essa semente também é plantada na África, América Latina e Oriente Médio. Suas flores hermafroditas são polinizadas por vento e insetos, e dão lugar a cápsulas que liberam sementes quando maduras. Hoje, a colheita mecanizada ajuda a evitar perdas, garantindo que a semente chegue à mesa com qualidade.

Variedades e benefícios

O gergelim se apresenta em cores distintas, como branco, preto, dourado, castanho e vermelho, cada uma com sabor e aroma específicos.

O branco é usado em doces e tahine; o preto, apreciado na culinária asiática; o dourado e castanho decoram pães e oferecem aromas intensos; já o vermelho é rico em óleo aromático. Versátil, pode ser consumido cru, torrado, em saladas, massas, sushi ou snacks.

Com cerca de 975 mg de cálcio por 100 g, o sésamo contribui para ossos e dentes fortes. Além disso, fornece ferro, magnésio, fósforo, zinco, selénio e vitaminas do complexo B.

Por conter todos os aminoácidos essenciais, é uma excelente opção para vegetarianos e veganos, favorecendo também a saúde cardiovascular e antioxidante.

E para incluir a semente na dieta basta adicionar sementes a pães, saladas, molhos ou prepare cremes e pastas. O óleo de gergelim resiste a altas temperaturas e pode ser usado em frituras leves. Pequenos ajustes podem transformar esse alimento tradicional em um aliado poderoso da saúde.

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