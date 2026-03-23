Bebê que sumiu em pesque-pague no aniversário do pai é encontrada afogada em represa de Nova Veneza

Família acionou as autoridades assim que se deu conta do sumiço da pequena

Davi Galvão Davi Galvão -
Helena não resistiu e teve o óbito confirmado. (Foto: Reprodução)
Helena não resistiu e teve o óbito confirmado. (Foto: Reprodução)

Uma bebê de 01 ano e 05 meses, identificada como Helena Ferreira de Andrade, morreu afogada na tarde deste domingo (22) em um pesque-pague na zona rural de Nova Veneza. A pequena estava com a família no local, comemorando o aniversário do pai.

O óbito foi confirmado em uma unidade de saúde de Nerópolis após reiteradas tentativas de reanimação por parte da equipe médica.

A Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas ainda no mesmo dia, após os pais relatarem o desaparecimento da criança no estabelecimento.

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Diante da suspeita de queda em uma das represas, mergulhadores foram acionados e localizaram a bebê submersa.

Os bombeiros realizaram manobras de reanimação ainda no local e transportaram a vítima para o hospital. Apesar dos esforços das equipes de resgate e dos médicos, a criança não resistiu.

Nas redes sociais, a mãe de Helena publicou uma mensagem de despedida:

“Um dia me disseram para ser forte, mas eu não soube ser quando recebi a notícia que você tinha partido para sempre. Que dor, meu Deus! Minha menininha tão amada, como vou viver sem você?”, lamentou.

 

 

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Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

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