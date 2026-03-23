Em luto, Goianápolis suspende aulas após morte de estudante de 15 anos vítima de acidente

Adolescente era filho e neto de professoras da rede municipal

Denilson Boaventura - 23 de março de 2026

João Carlos Esteves de Oliveira tinha 15 anos. (Foto: Reprodução)

A Prefeitura de Goianápolis decidiu suspender as aulas da rede municipal nesta terça-feira (24) após a morte do estudante João Carlos Esteves de Oliveira, de 15 anos, vítima de um grave acidente registrado na zona rural de Terezópolis de Goiás, na tarde desta segunda-feira (23).

O adolescente estava sobre uma colheitadeira, em uma área de plantação de soja, quando se desequilibrou e caiu. Na sequência, ele foi atingido pelo próprio equipamento, sofrendo ferimentos gravíssimos.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros ainda no local.

O jovem foi levado inicialmente para uma unidade de saúde do município e, devido à gravidade do quadro, transferido em uma Unidade de Suporte Avançado para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santilo (Heana).

Apesar dos esforços das equipes médicas, João Carlos não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade hospitalar.

Diante da comoção, a Secretaria Municipal de Educação (SME) de Goianápolis informou que não haverá aulas nesta terça-feira (24), em respeito ao falecimento do estudante.

João Carlos era filho da professora Dayse e neto da professora Ivandira, ambas conhecidas na comunidade escolar.

A Prefeitura de Goianápolis manifestou solidariedade aos familiares, amigos e toda a comunidade, que agora se une em luto diante da perda do adolescente.

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