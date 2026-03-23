Empresário de Goiânia reage a golpe do Pix falso e envia “encomenda surpresa” a cliente

Publicação já soma mais de 4 milhões de visualizações no Instagram, mostrando revolta de equipe com ousadia do golpista

Davi Galvão - 23 de março de 2026

Registro do golpe do pix já ultrapassa 4 milhões de visualizações. (Foto: @frigorificogr)

O Pix veio para ser uma forma fácil e rápida de pagamentos, dando mais comodidade na hora de fechar negócio. Porém, como se não bastasse a dor de cabeça de gerenciar estoque, publicidade e tocar a empresa, um empresário de Goiânia viralizou ao mostrar um dos golpes mais clássicos envolvendo essa modalidade, mas também não deixou barato para o “espertinho”.

A filmagem, que já conta com mais de 4 milhões de visualizações no Instagram, mostra a equipe do açougue Frigorífico GR, revoltada com a ousadia do suposto cliente.

“Fi duma égua, passando pix falso, aí beleza, olha o que nós vamos mandar de entrega [sic]”, afirmou o empresário.

No print apresentado, á possível ver que a compra deu aproximadamente R$ 340, o que poderia ter representado um prejuízo significativo caso o estabelecimento não houvesse percebido a situação.

Porém, em vez de simplesmente cancelar o pedido, o frigorífico resolveu dar continuidade e de fato prepararam uma encomenda especial, repleta de retalho e gordura de frango, antes de passar a sacola ao entregador.

Nos comentários, o estabelecimento explicou que a única forma de conferir se de fato se tratava de um golpe ou não era checando na conta principal, uma vez que o print do comprovante estava tecnicamente impecável.

Internautas também relataram outras experiências similares pelas quais passaram, com alguns fazendo graça da situação.

“Já fiz isso também. Mandei um monte de retalho. Eles pensam que somos trouxas, eles mandam o comprovante do pix e no mesmo tempo o moto Uber chega. Pra não dar tempo de consultar o pix se caiu”, relatou uma.

“Último que fez isso na minha loja tomou tanta bicuda, parou na cadeia e ainda abraçou um estelionato, tudo isso por causa de 200 reais”, contou outro.

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