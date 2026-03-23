Referência nacional: um dos melhores hospitais do mundo está no Brasil, com tecnologia de ponta e médicos reconhecidos mundialmente
Hospital Albert Einstein se destaca internacionalmente e atende pacientes com acesso por planos de saúde, não apenas particulares
O Brasil abriga um dos melhores hospitais do mundo, reconhecido pela excelência médica, tecnologia avançada e estrutura de alto padrão. Trata-se do Hospital Israelita Albert Einstein, referência nacional e internacional na área da saúde.
As informações foram destacadas pela especialista em planos de saúde Isabelle Campos, do perfil @isabellecamposss, que explicou como funciona o acesso ao hospital.
Reconhecimento internacional
O Hospital Albert Einstein já foi eleito o melhor da América Latina e figura entre os principais do mundo, ocupando posições de destaque em rankings globais.
Além disso, a instituição reúne:
- médicos reconhecidos internacionalmente
- tecnologia de ponta
- equipamentos modernos, incluindo robótica
Por isso, se tornou referência em tratamentos complexos e de alta precisão.
Estrutura de alto nível
A estrutura do hospital chama atenção pelo padrão elevado.
Os quartos de internação, por exemplo, possuem características semelhantes a suítes de hotel de luxo.
Além disso, o hospital investe constantemente em inovação, o que garante maior eficiência nos procedimentos.
Custos elevados no atendimento particular
Apesar da qualidade, os valores de atendimento particular podem ser altos.
Segundo estimativas citadas:
- diária de internação pode chegar a R$ 20 mil
- cirurgias podem ultrapassar R$ 200 mil
Por isso, muitas pessoas acreditam que o hospital atende apenas milionários.
Acesso por planos de saúde
No entanto, o acesso ao Einstein não ocorre apenas de forma particular.
Muitos pacientes utilizam planos de saúde que possuem cobertura para o hospital.
Nesse modelo, o plano assume grande parte dos custos, o que reduz o impacto financeiro direto.
Valores de planos podem surpreender
De acordo com a especialista, alguns planos com acesso ao hospital podem ter valores mais acessíveis do que muitos imaginam.
Entre os exemplos citados:
- cerca de R$ 1.300 para uma pessoa
- aproximadamente R$ 2.700 para casal
- em torno de R$ 4.200 para família
Assim, o custo mensal pode ser menor do que despesas médicas elevadas em casos de emergência.
Informação faz diferença no acesso
A principal diferença entre quem utiliza hospitais de alto padrão e quem não utiliza pode estar na informação.
Além disso, entender como funcionam os planos de saúde permite acesso a estruturas avançadas sem necessidade de pagamento integral.
Por isso, especialistas recomendam pesquisar e comparar opções disponíveis no mercado.
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