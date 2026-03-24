Apostas de Goiás batem na trave e faturam juntas mais de R$ 34 mil na Quina

Apostas de outros quatro estados, assim como do Distrito Federal (DF), também chegaram perto e faturaram parte do prêmio

Isabella Valverde Isabella Valverde -
Apostas de Goiás batem na trave e faturam juntas mais de R$ 34 mil na Quina
(Foto: Divulgação)

Apesar de ter terminado sem nenhum grande vencedor, alguns sortudos ainda conseguiram chegar perto e alcançar uma fatia do prêmio do concurso 6983 da Quina, sorteado na noite desta segunda-feira (23).

Em Goiás, apostadores de Goiânia (03), Senador Canedo (01) e Anicuns (01) bateram na trave e conseguiram acertar quatro dos cinco números sorteados, faturando, juntos, mais de R$ 34 mil.

Apostas de outros quatro estados, assim como do Distrito Federal (DF), também chegaram perto e faturaram parte do prêmio.

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Os números sorteados foram: 24 – 77 – 38 – 46 – 79.

Agora, com prêmio estimado em R$ 2 milhões, o próximo concurso da Quina será realizado já na noite desta terça-feira (24).

Para concorrer, basta realizar uma  aposta até uma hora antes do sorteio em uma lotérica credenciada ou online, através do internet banking ou site Loterias Online.

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Isabella Valverde

Isabella Valverde

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, com passagens por veículos como a TV Anhanguera, afiliada da TV Globo no estado. É editora do Portal 6 e especialista em SEO e mídias sociais, atuando na integração entre jornalismo de qualidade e estratégias digitais para ampliar o alcance e o engajamento das notícias.

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