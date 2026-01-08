Obras de viaduto na GO-020, entre Goiânia e Senador Canedo, são retomadas

Intervenção no entroncamento com a GO-536 recebeu investimento de R$ 24 milhões e tem previsão de conclusão no segundo semestre

Layne Brito - 08 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação/Goinfra)

As obras do viaduto no entroncamento das rodovias GO-020 e GO-536, entre Goiânia e Senador Canedo, foram retomadas no início deste ano pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra).

O investimento do Estado é de R$ 24 milhões, e a previsão é de que a estrutura seja concluída no segundo semestre.

Considerada estratégica, a obra busca melhorar a fluidez do tráfego diário de veículos, incluindo o transporte de trabalhadores e cargas, além de contribuir para o desenvolvimento da região Sudeste da Grande Goiânia.

O projeto prevê a construção de duas estruturas independentes de concreto, uma para cada sentido da via, etapa que já foi concluída.

Neste momento, os serviços se concentram na execução dos aterros reforçados de acesso, implantação das alças de retorno, obras de drenagem, estruturas complementares e sinalização viária.

Para reforçar a segurança e a trafegabilidade no acesso a Senador Canedo, a Goinfra também incluiu no contrato a duplicação de um trecho de 500 metros da GO-536.

Segundo o presidente da Goinfra, Pedro Sales, o novo canteiro de obras já foi instalado às margens da rodovia e as equipes da empresa contratada retomaram os trabalhos.

A expectativa é de que os serviços avancem em ritmo mais acelerado após o período chuvoso, garantindo a entrega da obra dentro do prazo previsto.

