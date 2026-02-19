Brasil em alta: 3 cervejas nacionais estão entre as melhores do mundo

Rótulos do Paraná e de São Paulo conquistam ouro no maior concurso cervejeiro do planeta e colocam o Brasil no topo do pódio

Isabella Victória - 19 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Freepik)

Se alguém ainda duvidava da força da cerveja artesanal brasileira, o resultado de um dos concursos mais importantes do planeta tratou de encerrar o debate.

No World Beer Cup 2025 — considerado a “Copa do Mundo da Cerveja” — três rótulos nacionais subiram ao lugar mais alto do pódio.

Além disso, o feito tem um detalhe especial: para provar algumas das melhores cervejas do mundo, não é preciso atravessar fronteiras, basta explorar o que já é produzido em território brasileiro.

Ouro brasileiro na maior competição do setor

O World Beer Cup reúne milhares de rótulos de diferentes países e avalia critérios técnicos como aroma, sabor, equilíbrio e fidelidade ao estilo.

Nesse contexto, conquistar uma medalha de ouro significa se destacar entre produtores globais altamente qualificados.

Em 2025, três cervejas artesanais do Brasil conquistaram medalhas máximas em suas respectivas categorias.

Dessas, duas são produzidas no Paraná, pela 277 Craft Beer.

Já a terceira, vem de Campinas, em São Paulo, assinada pela Sim! Cerveja!, especializada em rótulos sem álcool.

Quadruppel 277: intensidade e maturação prolongada

A Quadruppel 277 levou ouro na categoria Belgian-Style Strong Specialty Ale.

De acordo com especialistas, o rótulo apresenta perfil intenso e complexo, com aromas que remetem a frutas passadas, como ameixas e tâmaras, além de notas que lembram vinho do porto.

Outro ponto relevante está no processo de produção. A bebida passa por 12 meses de maturação em barril de castanheira.

Com isso, os sabores se aprofundam e a complexidade sensorial se amplia, resultando em uma experiência marcante para o consumidor.

Canoa Quebrada: tradição alemã com toque brasileiro

Também produzida pela 277 Craft Beer, a Canoa Quebrada venceu na categoria Gose, estilo tradicional alemão caracterizado por leve acidez e final salgado.

No entanto, o rótulo ganha identidade própria ao incorporar caju na receita.

Assim, combina técnica europeia com ingredientes tipicamente brasileiros.

Além disso, apresenta baixo amargor e perfil refrescante, o que amplia seu apelo junto ao público.

Vale destacar que a Canoa Quebrada já havia conquistado medalha de prata na Copa Cerveja Brasil em 2024.

Portanto, o ouro internacional consolida uma trajetória de reconhecimento crescente.

Melancia SOUR’n Salt: destaque sem álcool

Por sua vez, o terceiro ouro veio da Sim! Cerveja!, de Campinas, dedicada exclusivamente à produção de cervejas sem álcool.

O rótulo Melancia SOUR’n Salt venceu na categoria Specialty Non-Alcohol Beer.

Além de inovadora, a bebida apresenta coloração avermelhada e aspecto levemente turvo.

Ao mesmo tempo, combina acidez equilibrada, toque salgado e presença de melancia na receita.

Dessa maneira, o prêmio demonstra que o segmento sem álcool também alcança alto padrão técnico e reconhecimento internacional.

Brasil no mapa global da cerveja

As três medalhas reforçam, portanto, a qualidade da produção artesanal brasileira e evidenciam a diversidade de estilos explorados no país — do forte e encorpado ao refrescante e sem álcool.

Mais do que prêmios, os resultados demonstram maturidade do setor e capacidade de competir em igualdade com mercados tradicionais.

Para os consumidores, a conquista representa uma oportunidade: provar cervejas premiadas internacionalmente sem sair do Brasil.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!