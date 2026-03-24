Despejar maracujá sobre bolachas: para que serve e por que é recomendado

Uma mistura simples pode transformar completamente o sabor do seu pudim

Daniella Bruno -
Despejar maracujá sobre bolachas cria uma base surpreendente que intensifica o sabor e revoluciona o pudim tradicional
Pudim é uma sobremesa clássica que nunca perde o brilho. No entanto, essa nova receita — utilizando bolachas Maizena e maracujá — promete revolucionar as sobremesas do almoço em família, fazendo todos repetirem e correndo o risco de não sobrar nada.

Além disso, essa combinação inusitada traz uma textura diferenciada e um sabor equilibrado entre o doce e o levemente citrico. Dessa forma, o preparo se torna não apenas simples, mas também surpreendente.

Por que despejar maracujá sobre bolachas faz diferença

Primeiramente, despejar a polpa de maracujá sobre as bolachas Maizena permite que elas absorvam o sabor da fruta antes mesmo de serem trituradas. Com isso, o resultado final ganha mais intensidade e profundidade de sabor.

Além disso, essa técnica ajuda a criar uma base mais úmida e homogênea, o que contribui diretamente para a cremosidade do pudim. Portanto, esse passo não é apenas um detalhe — ele é essencial para o sucesso da receita.

Ingredientes

Você utilizará os seguintes ingredientes:

300g de bolacha Maizena
200g de polpa de maracujá
1 xícara de açúcar
2 xícaras de leite
5 ovos
1 lata de leite condensado
1 colher de sopa de essência de baunilha

Para a calda:

1 xícara de açúcar
1/2 xícara de água morna

Modo de preparo

Primeiramente, coloque a polpa de maracujá em cima das bolachas. Em seguida, leve essa mistura ao liquidificador.

Logo depois, adicione o açúcar, o leite e os ovos, e bata por alguns instantes. Na sequência, acrescente o leite condensado e a essência de baunilha, continuando a bater até que a mistura fique bem homogênea.

Enquanto isso, prepare a calda: coloque o açúcar em uma frigideira e leve ao fogo até formar um caramelo dourado. Assim que atingir o ponto, adicione a água morna aos poucos, mexendo com cuidado até obter uma calda lisa.

Em seguida, despeje a calda em uma forma de pudim. Depois, adicione a mistura do pudim por cima.

Para finalizar, cubra a forma completamente com papel-alumínio. Coloque-a dentro de uma forma maior com água quente (banho-maria), garantindo que a forma do pudim fique em contato com a água.

Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 50 minutos.

Por fim, espere esfriar, leve à geladeira e desenforme. Agora é só aproveitar essa receita deliciosamente fácil, inovadora e perfeita para impressionar qualquer família.

 

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG) e estagiária de SEO do Portal 6, em Goiânia. Atua na produção e otimização de conteúdos digitais, com foco em matérias soft sobre comportamento, curiosidades e temas do cotidiano.

