Fim do home office: por que trabalhadores estão abandonando o trabalho remoto e voltando ao presencial?

Empresas endurecem regras e reduzem flexibilidade, levando trabalhadores a deixar o home office e retornar aos grandes centros urbanos

Gustavo de Souza - 24 de março de 2026

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Durante a pandemia, o home office transformou a rotina de milhões de trabalhadores e permitiu que muitos deixassem grandes centros em busca de menor custo de vida. Agora, esse movimento começa a se inverter, com profissionais voltando ao presencial e às grandes cidades.

Relatórios recentes indicam essa reaproximação. Estudo da empresa de recursos humanos Deel aponta que, após o auge do êxodo em 2022, trabalhadores voltaram a se concentrar próximos de polos como Nova York, Los Angeles e Chicago. A tendência acompanha a concentração de vagas estratégicas nesses centros e o endurecimento das regras de retorno ao escritório.

Mercado mais competitivo reduz poder de escolha

O cenário também reflete um mercado mais competitivo. Pesquisa da MyPerfectResume mostra que apenas 7% dos trabalhadores nos Estados Unidos afirmam que pediriam demissão diante de uma exigência de retorno presencial — número bem inferior aos 51% registrados no início de 2025.

Além disso, 46% esperam regras mais rígidas ao longo do ano, enquanto 44% acreditam que metade das empresas pode eliminar o trabalho remoto até o fim de 2026. Além disso, especialistas apontam que a insegurança econômica tem levado profissionais a priorizar estabilidade em vez de flexibilidade.

Empresas reforçam retorno e priorizam presença

Contudo, grandes empresas têm impulsionado esse movimento. A Amazon passou a exigir presença no escritório cinco dias por semana desde janeiro de 2025, defendendo ganhos em colaboração e cultura organizacional.

Apesar disso, o trabalho remoto não desapareceu. Dados do U.S. Bureau of Labor Statistics mostram que 22,7% dos trabalhadores ainda atuam remotamente em algum momento da semana, índice que chega a 38,7% entre profissionais com ensino superior.

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