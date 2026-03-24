Lei permite que brasileiros endividados congelem dívidas por até 180 dias

Medida prevista na Lei do Superendividamento pode suspender cobranças temporariamente e ajudar na reorganização financeira

Gabriel Yuri Souto - 24 de março de 2026

(Foto: Marcello Casal/Agência Brasil)

Brasileiros endividados podem suspender cobranças por até 180 dias em algumas situações previstas em lei. A Lei do Superendividamento criou mecanismos que permitem reorganizar dívidas e garantir um período de respiro financeiro.

As orientações também são reforçadas por especialistas em direito bancário, como a advogada Vitória Tiecher (@vitoriatch.adv).

O que é a Lei do Superendividamento

A Lei do Superendividamento ajuda consumidores que não conseguem pagar dívidas sem comprometer despesas básicas.

Ou seja, quando a renda não cobre todas as obrigações, a legislação permite buscar proteção.

Além disso, a norma garante condições mínimas de sobrevivência durante a reorganização financeira.

Como funciona o congelamento das dívidas

O congelamento das dívidas não ocorre automaticamente. No entanto, ele pode acontecer durante um processo formal de renegociação.

Nesse cenário:

o consumidor suspende temporariamente as cobranças

ganha tempo para reorganizar a renda

apresenta um plano de pagamento

Assim, evita decisões precipitadas e pressão de credores.

Plano de pagamento é obrigatório

Durante o processo, o consumidor precisa organizar as dívidas.

Ele pode:

reunir todos os débitos em uma única negociação

ajustar parcelas conforme a renda

preservar o mínimo existencial

Além disso, a lei permite prazo de até 5 anos para quitar os valores.

Quem pode usar esse direito

Nem todo consumidor pode acessar esse mecanismo.

A lei atende quem:

está superendividado

agiu de boa-fé

não consegue pagar sem comprometer o básico

Por isso, cada situação exige análise individual.

Dívida não deixa de existir

Apesar do termo “congelamento”, o consumidor não elimina a dívida.

Na prática:

ele suspende o pagamento temporariamente

reorganiza os valores

mantém a obrigação

Portanto, a lei reorganiza, mas não perdoa o débito.

Outras formas de resolver dívidas

Além do processo judicial, o consumidor pode negociar por outros caminhos.

Por exemplo:

plataformas oficiais

atendimento em Procons

mutirões de renegociação

Dessa forma, ele resolve a situação de forma mais rápida.

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