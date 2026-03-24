Nem na fruteira, nem na geladeira: o lugar ideal para guardar o tomate no lugar correto

Um erro comum pode estar estragando seus tomates sem você perceber

Daniella Bruno - 24 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

Nem na fruteira, nem na geladeira: o lugar ideal para guardar o tomate pode surpreender muita gente.

Embora seja um alimento comum no dia a dia, muitas pessoas ainda armazenam o tomate de forma incorreta, o que compromete diretamente seu sabor e sua textura.

Além disso, pequenas mudanças na forma de conservação podem prolongar a durabilidade e manter a qualidade do alimento por mais tempo.

Por isso, entender onde e como guardar o tomate se torna essencial na rotina da cozinha.

Por que a geladeira pode ser um erro

Primeiramente, colocar o tomate na geladeira pode parecer a melhor opção, principalmente para evitar que ele estrague rápido. No entanto, temperaturas muito baixas interferem na estrutura do alimento.

Dessa forma, o frio excessivo quebra as células internas do tomate, fazendo com que ele perca sabor, fique com textura farinácea e menos suculento. Além disso, o aroma também é prejudicado, deixando o alimento menos apetitoso.

Por outro lado, deixá-lo simplesmente na fruteira, exposto ao calor e à luz direta, também não é o ideal. Isso porque o excesso de calor pode acelerar o amadurecimento e levar ao desperdício.

O lugar ideal para conservar o tomate corretamente

O ideal é armazenar o tomate em um local fresco, arejado e longe da luz direta — como uma bancada da cozinha ou dentro de um armário ventilado. Assim, você mantém o equilíbrio entre temperatura e ventilação.

Além disso, é importante evitar empilhar os tomates, pois isso pode causar amassados e acelerar o processo de deterioração. Outra dica importante é deixá-los com o “cabinho” virado para baixo, o que ajuda a conservar melhor a umidade natural.

Caso o tomate já esteja muito maduro, aí sim a geladeira pode ser utilizada por um curto período, apenas para retardar o processo de deterioração. Mesmo assim, o ideal é consumi-lo o quanto antes.

Portanto, ao contrário do que muita gente pensa, o segredo não está em extremos. Nem na geladeira, nem totalmente exposto: o equilíbrio é o que garante tomates mais saborosos, frescos e duradouros.

Com essas dicas simples, você melhora não apenas a conservação dos alimentos, mas também a qualidade das suas refeições no dia a dia.

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