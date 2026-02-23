O erro de quem compra tomate toda semana no hortifruti ou na feira

O tomate até parece “bem guardado”, mas um hábito comum na hora de guardar as compras pode fazer ele perder sabor mais rápido e estragar antes do esperado

Layne Brito - 23 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/captura de tela/ Youtube)

Comprar tomate toda semana virou rotina para muita gente. Ele vai do café da manhã ao jantar: na salada, no molho, no sanduíche, no refogado.

Só que existe um erro bem comum que acaba sabotando essa compra recorrente e quase sempre passa despercebido porque parece “o jeito certo” de guardar alimentos em casa.

O problema começa logo depois da feira: muita gente coloca o tomate na geladeira automaticamente, achando que isso vai conservar melhor.

O resultado, porém, costuma ser o oposto do esperado. Em vez de manter o tomate gostoso e firme, o frio pode deixar a polpa com textura estranha, reduzir o aroma e “apagar” aquele sabor mais vivo que a gente espera de um tomate fresco.

Outro deslize frequente é guardar os tomates empilhados ou apertados dentro de sacolas e potes fechados.

Tomate machuca fácil. Qualquer pressão vira um ponto de amadurecimento acelerado e, depois, de apodrecimento.

Quando um começa a estragar, ele ainda influencia os outros e aí você percebe tarde demais que parte da compra já foi perdida.

O jeito mais simples de evitar isso é tratar o tomate como fruta delicada. Em casa, ele costuma durar melhor quando fica em local arejado, longe do sol direto e sem ficar amontoado.

Uma fruteira, uma bandeja ou um canto fresco da cozinha já resolvem. Se a ideia for manter a qualidade por mais tempo, vale separar os mais maduros para consumo rápido e deixar os mais firmes “descansando” naturalmente, sem pressa.

A geladeira pode até entrar como saída em situações específicas principalmente quando o tomate já passou do ponto e você precisa segurar por mais um ou dois dias.

Ainda assim, o ideal é tirar um pouco antes de consumir, para ele voltar à temperatura ambiente e recuperar parte da textura.

No fim, o erro de quem compra tomate toda semana não é a frequência da compra. É perder parte dela dentro de casa por um hábito automático.

Ajustando o armazenamento, dá para reduzir desperdício, economizar e, principalmente, voltar a sentir o tomate com gosto de tomate.

