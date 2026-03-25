Armadilha caseira para eliminar moscas e mosquitos dentro de casa e acabar com o incômodo de vez

Uma solução simples pode atrair e eliminar mosquitos de forma eficaz

Daniella Bruno - 25 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

Armadilha caseira para eliminar moscas e mosquitos dentro de casa pode ser mais eficiente do que muita gente imagina.

Uma combinação simples vem se destacando porque não depende de produtos químicos. Ou seja, você resolve o problema de forma prática, econômica e mais segura para o ambiente.

Como fazer a armadilha com garrafa PET

Primeiramente, você precisa de uma garrafa PET. Em seguida, corte a parte superior e encaixe-a de cabeça para baixo, formando um funil dentro da própria garrafa.

Depois disso, adicione água morna com açúcar e misture bem. Logo após, acrescente fermento biológico — esse é o ponto principal da receita.

A partir daí, a mistura começa a liberar dióxido de carbono (CO₂). Esse gás imita a respiração humana e, por isso, atrai mosquitos com muita eficiência.

No vídeo, fica claro que você não deve misturar o fermento completamente. Basta adicioná-lo para que a reação aconteça de forma contínua.

Por fim, posicione a armadilha em locais estratégicos da casa, como cantos mais escuros ou áreas com pouca circulação de ar. Dessa forma, você potencializa o efeito da armadilha.

Por que essa armadilha funciona tão bem

Diferente de outras soluções, essa armadilha não depende apenas de cheiro. Ela atua diretamente no comportamento dos mosquitos.

O CO₂ liberado pela mistura funciona como um “sinal” de presença humana. Assim, os insetos são atraídos para dentro da garrafa. No entanto, ao entrar pelo funil, eles não conseguem sair.

Além disso, o formato da armadilha dificulta completamente a fuga, tornando o método ainda mais eficiente.

Outro ponto importante é a durabilidade. A mistura continua funcionando por vários dias, o que garante um efeito prolongado sem necessidade de manutenção constante.

Veja o passo a passo no vídeo

Por fim, essa armadilha mostra como soluções simples podem resolver problemas comuns do dia a dia. Com poucos materiais e um preparo rápido, você consegue reduzir significativamente a presença de mosquitos dentro de casa.

Portanto, se você quer acabar com esse incômodo de forma prática e eficiente, vale a pena testar esse método caseiro que realmente funciona.

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