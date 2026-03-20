Este truque simples mantém mosquitos e outros insetos longe de casa com apenas três ingredientes

Uma solução prática, barata e natural pode transformar o ambiente da sua casa em poucos minutos

Daniella Bruno - 20 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

Se você sofre com mosquitos, pernilongos e outros insetos dentro de casa, saiba que existe um truque simples, acessível e natural capaz de reduzir significativamente esse problema.

Com apenas três ingredientes fáceis de encontrar, você prepara um repelente caseiro eficiente e ainda evita o uso de produtos químicos agressivos.

Além disso, essa solução tem ganhado popularidade justamente por unir praticidade e baixo custo. Ou seja, você protege o ambiente e, ao mesmo tempo, economiza.

Você vai precisar de:

Pó de café

Cravo-da-índia

Pavio de vela (ou uma vela comum)

Como o truque funciona na prática

Primeiramente, coloque o pó de café em um recipiente resistente ao calor. Em seguida, adicione alguns cravos-da-índia por cima e insira o pavio ou utilize uma vela para iniciar a queima da mistura.

Assim que a fumaça começa a se espalhar, o ambiente já passa a ficar menos atrativo para os insetos. Isso acontece porque o cheiro liberado atua diretamente no sistema sensorial dos mosquitos, afastando-os de forma imediata.

Além disso, o processo é rápido e pode ser feito sempre que necessário, especialmente no fim da tarde e à noite, períodos em que os mosquitos costumam aparecer com mais frequência.

Por que esse método é eficaz

O segredo desse truque está na combinação dos ingredientes. O cravo-da-índia possui propriedades naturais com ação repelente, enquanto o café queimado libera uma fumaça intensa que incomoda os insetos.

Como resultado, forma-se uma espécie de barreira aromática no ambiente. Dessa forma, os mosquitos tendem a se afastar sem a necessidade de inseticidas industriais.

Além disso, por se tratar de uma alternativa natural, muitas pessoas preferem esse método, principalmente em casas com crianças e animais, desde que utilizado com os devidos cuidados.

Cuidados importantes ao utilizar

Embora seja uma solução simples, é fundamental tomar algumas precauções. Antes de tudo, utilize um recipiente seguro e resistente ao calor para evitar acidentes.

Da mesma forma, nunca deixe a mistura acesa sem supervisão. Também é importante manter o preparo longe do alcance de crianças e animais domésticos.

Por fim, vale destacar que esse método funciona melhor quando combinado com outras ações preventivas, como eliminar água parada e manter o ambiente limpo.

Outras alternativas naturais que ajudam

Além desse truque, existem outras opções naturais que também contribuem para afastar insetos. Por exemplo, o uso de limão com cravo é bastante conhecido e fácil de aplicar.

Da mesma maneira, óleos essenciais como citronela, lavanda e eucalipto funcionam como excelentes repelentes naturais. Inclusive, essas alternativas podem ser combinadas para potencializar o efeito.

Portanto, ao adotar diferentes estratégias, você aumenta significativamente a proteção da sua casa.

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