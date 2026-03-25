Caribe brasileiro: conheça a cidade que tem piscinas naturais na orla e turistas do mundo todo estão apaixonados por visitar

Capital nordestina reúne mar cristalino, piscinas naturais acessíveis e crescimento recorde no turismo internacional

Gabriel Yuri Souto - 25 de março de 2026

Piscinas naturais (Foto: Reprodução)

Existe uma cidade no Brasil onde o mar forma piscinas naturais cristalinas a poucos metros da calçada, sem necessidade de longos deslocamentos ou passeios distantes.

O cenário, que muitos associam ao Caribe, vem chamando a atenção de turistas do mundo todo, especialmente pela facilidade de acesso e pela beleza que impressiona logo na chegada.

Esse destino é Maceió, capital de Alagoas, que se destaca por reunir natureza, estrutura urbana e experiências únicas em um mesmo lugar.

Por que Maceió é chamada de “Caribe brasileiro”?

O principal diferencial está nos recifes de corais espalhados ao longo da costa, que funcionam como barreiras naturais e deixam o mar calmo, transparente e com tons intensos de azul e verde.

É justamente essa formação que permite o surgimento das piscinas naturais na própria orla urbana, algo raro entre capitais brasileiras e que transforma a experiência dos visitantes.

Na praia de Pajuçara, jangadas saem diretamente da areia e levam turistas até os recifes, onde se formam verdadeiros aquários a céu aberto, especialmente durante a maré baixa.

Além do visual impressionante, Maceió também vive um momento de crescimento acelerado no turismo, figurando entre os destinos mais buscados do país e caminhando para recordes de movimentação aérea.

Ao longo de cerca de 40 quilômetros de litoral, protegidos pela Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais, a maior unidade marinha costeira do Brasil, a cidade reúne praias para todos os perfis.

A Praia de Ponta Verde é uma das mais conhecidas, com boa estrutura, águas calmas e o chamado Caminho de Moisés, um banco de areia que surge na maré baixa.

Já a Praia do Gunga combina mar azul com falésias coloridas, enquanto a Praia do Francês oferece águas protegidas por recifes, ideais para banho tranquilo.

Para quem busca mais sossego, Ipioca surge como alternativa, com menos movimento e encontro entre rio e mar.

Fora do litoral, Maceió também revela experiências culturais, como o tradicional bordado filé no bairro Pontal da Barra, além de passeios pela Lagoa do Mundaú, conhecidos pelo pôr do sol.

A culinária local completa a experiência, com destaque para o sururu, a peixada alagoana e as tapiocas, muito presentes no dia a dia da cidade.

Quem deseja ver o mar ainda mais cristalino deve priorizar os meses entre outubro e março, quando o período seco favorece a transparência da água e intensifica os tons azul-turquesa.

Com fácil acesso, paisagens marcantes e experiências que vão além da praia, Maceió consolida o apelido de Caribe brasileiro e se firma como um dos destinos mais desejados do país.

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