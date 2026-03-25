Como o excesso de sargaço no Caribe está virando matéria-prima e transformando toneladas da alga em fertilizantes e produtos de alto valor

Sargaço que invade praias do Caribe passa a ser transformado em fertilizante e bioprodutos, abrindo nova frente para o agronegócio

Gabriel Dias - 25 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Unsplash/Thor Tryggvason)

O avanço do sargaço nas praias do Caribe, por anos visto como um problema ambiental e turístico, começa a ganhar um novo destino.

Em Yucatán, no México, a alga passou a ser tratada como matéria-prima de uma cadeia produtiva em construção.

A proposta busca transformar a retirada constante do material em um processo industrial capaz de gerar produtos de alto valor, com foco no agronegócio.

De resíduo a insumo para o campo

Instalada no parque científico e tecnológico de Yucatán, a iniciativa é resultado de oito anos de pesquisa. O projeto converte o sargaço em fertilizante mineral orgânico e outros bioprodutos.

O processo envolve biodigestores e o uso de microrganismos, além de etapas como maceração e aplicação de enzimas, que modificam a biomassa e a tornam adequada para uso agrícola.

A operação também utiliza energia solar, reforçando a proposta de sustentabilidade.

Desafio ambiental vira oportunidade econômica

O acúmulo frequente da alga nas praias exige limpeza constante e gera custos elevados. Esse cenário abriu espaço para uma nova lógica: transformar o volume recorrente em base para produção industrial.

A empresa responsável afirma que o fertilizante pode elevar a produtividade agrícola em até 27%, embora o resultado dependa de fatores como solo, cultura e manejo.

O projeto também se insere na estratégia de inovação de Yucatán, que busca fortalecer sua competitividade ao conectar pesquisa, indústria e solução ambiental.

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