Décimo terceiro antecipado: medida adotada adianta pagamento para o próximo mês e beneficia milhões de brasileiros

Mudança anunciada surpreende beneficiários e movimenta expectativas em diferentes regiões do país rapidamente

Magno Oliver - 25 de março de 2026

(Foto: Divulgação/INSS)

O governo federal anunciou uma medida que altera o calendário tradicional de pagamentos para milhões de brasileiros.

A antecipação do décimo terceiro salário para beneficiários do INSS foi confirmada oficialmente e deve impactar diretamente o orçamento das famílias já nos primeiros meses do ano.

A decisão segue uma estratégia recorrente de estímulo econômico por meio da liberação antecipada de recursos.

A medida foi formalizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva por meio de decreto, estabelecendo que os valores serão pagos em duas parcelas.

A primeira metade será depositada entre o fim de abril e o início de maio, enquanto a segunda parcela será liberada entre o fim de maio e o início de junho.

O calendário segue a lógica do número final do benefício, prática padrão adotada pela Previdência. Ao todo, cerca de 35 milhões de segurados serão contemplados, incluindo aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios previdenciários.

A estimativa é de que aproximadamente R$ 78 bilhões sejam injetados na economia nacional, valor distribuído em duas etapas. Especialistas apontam que essa antecipação pode fortalecer o consumo, especialmente em setores do comércio e serviços, ao ampliar a circulação de renda no primeiro semestre.

O décimo terceiro salário é um direito garantido aos segurados da Previdência Social e funciona como uma remuneração adicional anual, geralmente paga no segundo semestre.

No caso dos beneficiários do INSS, o cálculo considera o valor do benefício recebido ao longo do ano. No entanto, programas assistenciais como o Benefício de Prestação Continuada e a Renda Mensal Vitalícia não entram nessa regra, pois não incluem gratificação natalina.

De acordo com dados do INSS e do Ministério da Previdência Social, a maioria dos segurados recebe até um salário mínimo, o que reforça a importância da medida para o equilíbrio financeiro dessas famílias.

Ao antecipar os pagamentos, o governo busca não apenas aliviar o orçamento doméstico, mas também dinamizar a economia em diferentes regiões do país, consolidando a política como instrumento de impacto social e econômico imediato.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!