Leva ovo e linguiça toscana: aprenda a fazer o melhor feijão tropeiro da vida

Um clássico brasileiro com sabor ainda mais marcante

Daniella Bruno - 25 de março de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

O feijão tropeiro é um prato super presente na mesa brasileira. No entanto, desse jeito aqui, eu tenho certeza de que você nunca provou. Essa receita de feijão tropeiro vai fazer você amar ainda mais o prato, trazendo mais sabor, textura e intensidade a cada garfada.

Além disso, a combinação de ingredientes torna o preparo ainda mais completo e irresistível. Por isso, vale a pena seguir cada etapa com atenção para garantir um resultado perfeito.

Ingredientes

Azeite a gosto

500 g de toucinho

200 g de bacon

600 g de linguiça toscana

3 ovos

Sal a gosto

1 cebola

3 dentes de alho

4 folhas de couve

Pimenta-do-reino a gosto

1 xícara de farinha de mandioca

600 g de feijão cozido

Salsinha e cebolinha a gosto

Modo de preparo

Primeiramente, em uma panela, adicione um pouco de azeite e 500 g de toucinho picado. Deixe fritar bem até dourar e, em seguida, reserve esse toucinho.

Depois disso, na mesma panela, frite 200 g de bacon picado. Em seguida, adicione 600 g de linguiça toscana em rodelas e deixe fritar até ficar bem dourada.

Logo após, adicione 3 ovos e sal a gosto, misture bem e deixe fritar. Na sequência, ainda na mesma panela, acrescente uma cebola picada e 3 dentes de alho picados, deixando dourar.

Então, acrescente 4 folhas de couve picadas e tempere com pimenta-do-reino e sal a gosto. Misture bem até a couve murchar e, depois disso, reserve essa mistura.

Agora, adicione 1 xícara de farinha de mandioca na panela e mexa até dar uma leve torrada. Em seguida, acrescente todos os outros ingredientes que estavam reservados e misture muito bem.

Depois, adicione 600 g de feijão cozido e misture novamente, garantindo que todos os sabores se incorporem.

Por fim, finalize com salsinha e cebolinha a gosto.

Dicas para deixar o tropeiro ainda mais saboroso

Além de seguir o preparo corretamente, alguns detalhes fazem toda a diferença. Por exemplo, fritar bem as carnes garante mais sabor e textura ao prato.

Além disso, mexer constantemente a farinha evita que ela queime e ajuda a alcançar o ponto ideal, levemente crocante. Outra dica importante é não exagerar no sal, já que os ingredientes como bacon e linguiça já são naturalmente salgados.

Portanto, ao combinar todos esses elementos com equilíbrio, você garante um feijão tropeiro extremamente saboroso, suculento e digno de repetir o prato.

Assista ao preparo detalhado no vídeo!

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