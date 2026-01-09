Prato queridinho dos brasileiros aparece entre os melhores do mundo em ranking global

Receita ficou em 5º lugar em lista internacional que avaliou quase 19 mil pratos de diferentes países

Isabella Valverde - 09 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Um sabor que atravessou estradas de terra, fogões improvisados e gerações agora ganhou reconhecimento internacional. O feijão-tropeiro, símbolo da culinária mineira e presença garantida na mesa de muitos brasileiros, conquistou espaço entre as receitas mais bem avaliadas do planeta em um ranking que reúne pratos tradicionais de diferentes culturas.

O prato apareceu na quinta colocação da categoria “vegetais” da plataforma gastronômica TasteAtlas, que analisa receitas do mundo inteiro a partir da opinião de usuários e especialistas.

O levantamento considerou mais de 590 mil avaliações válidas, envolvendo quase 19 mil pratos, e atribuiu ao feijão-tropeiro a nota 4,3.

Na descrição do site, a receita é apresentada como uma preparação típica de Minas Gerais, criada e popularizada pelos tropeiros.

A base leva feijão cozido combinado com farinha de mandioca, carnes salgadas ou secas e uma variedade de temperos e vegetais, formando um prato rústico e marcante, que se tornou referência da cozinha brasileira.

Apesar de tradicionalmente incluir ingredientes como toucinho, linguiça ou carne seca, o feijão-tropeiro foi enquadrado na categoria vegetal pela forte presença de itens como alho, cebola, couve e cheiro-verde, além das adaptações regionais que reduzem ou até dispensam proteínas de origem animal.

No ranking dos cinco melhores pratos vegetais do mundo, o Brasil divide espaço com receitas consagradas da Itália, Portugal e Índia. A lista inclui diferentes versões da parmigiana italiana, a sopa de pedra portuguesa e o malai kofta indiano, colocando o prato mineiro em meio a clássicos da gastronomia internacional.

O destaque não se limita a uma única receita. Recentemente, Minas Gerais também foi citada pela revista Condé Nast Traveler como um dos destinos gastronômicos mais promissores de 2026, reforçando a visibilidade da culinária regional brasileira no cenário global.

Além do feijão-tropeiro, o Brasil aparece em outras categorias da TasteAtlas. Cortes bovinos tradicionais lideram rankings específicos, e pratos como picanha, costela e moqueca figuram entre os melhores do mundo.

Sobremesas populares, como pavê, mousse de maracujá, pudim, doce de leite e brigadeiro, também garantiram posições de destaque, ampliando o reconhecimento internacional da cozinha brasileira.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!