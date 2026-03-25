Novas regras da CNH desfavorecem condutores com 50 anos ou mais no Brasil

Renovação automática da CNH reduz burocracia, mas cria limite específico para motoristas a partir dos 50 anos

Gustavo de Souza - 25 de março de 2026

(Foto: Divulgação/Lidiana Cuiabano/Detran-MT)

A nova regra que promete simplificar a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Brasil trouxe um benefício inédito: a atualização automática do documento para motoristas sem infrações recentes. Apesar disso, a medida também estabelece restrições que atingem condutores com 50 anos ou mais.

Criada pela Medida Provisória nº 1.327/2025, a mudança permite que motoristas inscritos no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC) — sem infrações com pontuação nos últimos 12 meses — tenham a CNH renovada automaticamente, sem exames presenciais ou ida ao Detran.

Renovação automática tem limites por idade

A regra não se aplica da mesma forma a todos. Motoristas com 70 anos ou mais estão fora da renovação automática. Já aqueles entre 50 e 69 anos podem utilizar o benefício apenas uma vez. Para os menores de 50 anos, o material oficial não prevê essa limitação.

Na prática, isso cria um tratamento diferente entre faixas etárias. Embora todos possam ser considerados bons condutores, o alcance do benefício é reduzido para quem já passou dos 50 anos.

Regra segue lógica da validade da CNH

A diferenciação acompanha o modelo do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que estabelece validade de até 10 anos para condutores com menos de 50 anos, cinco anos para quem tem entre 50 e 69 e três anos para motoristas com 70 anos ou mais.

A norma também mantém a exigência de avaliações mais frequentes em casos de restrições médicas, o que pode impedir a renovação automática.

Medida ainda depende do Congresso

Segundo o Ministério dos Transportes, mais de 1 milhão de motoristas já tiveram a CNH renovada automaticamente desde a implementação. A proposta busca reduzir custos e burocracia.

Como foi criada por medida provisória, a regra já está em vigor, mas ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. Em março de 2026, a vigência foi prorrogada por mais 60 dias.

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