Pessoas que cresceram nos anos 1960 desenvolveram uma resiliência única, segundo a psicologia

Comportamentos do passado passam a ser analisados sob uma nova perspectiva científica

Magno Oliver - 25 de março de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels/cottonbro studio)

A forma como diferentes gerações foram criadas tem se tornado um tema central em estudos contemporâneos sobre comportamento humano.

Pesquisas recentes indicam que indivíduos que cresceram na década de 1960 desenvolveram níveis particulares de resiliência emocional, associados a um contexto social marcado por maior autonomia infantil e menor intervenção dos adultos no cotidiano das crianças.

A base dessa análise remonta aos estudos da psicóloga Diana Baumrind, que na década de 1960 identificou diferentes estilos parentais.

Naquele período, predominava um modelo menos supervisionado, no qual crianças eram incentivadas, ou simplesmente obrigadas, a resolver conflitos e lidar com frustrações de forma independente.

Segundo especialistas em Psicologia do Desenvolvimento, esse ambiente contribuiu para o fortalecimento de habilidades emocionais ligadas à autonomia.

Pesquisadores como Peter Gray, do Boston College, defendem que a redução do brincar livre ao longo das décadas impactou diretamente a capacidade das crianças de desenvolver mecanismos naturais de enfrentamento.

De acordo com suas análises, a diminuição da independência infantil coincide com o aumento de quadros de ansiedade e depressão entre jovens nas gerações mais recentes.

Outro dado relevante vem das pesquisas da psicóloga Jean Twenge, que analisou mudanças no chamado locus de controle.

Os resultados mostram que jovens contemporâneos tendem a apresentar uma visão mais externa sobre o controle da própria vida, ao contrário das gerações anteriores, que demonstravam maior senso de responsabilidade pessoal, fator associado a maior resiliência psicológica.

Especialistas destacam, no entanto, que esse modelo do passado não deve ser idealizado. Embora tenha favorecido a autonomia, também esteve ligado à falta de suporte emocional e à dificuldade de expressão de sentimentos.

Instituições como a Harvard Graduate School of Education ressaltam que o equilíbrio entre proteção e independência é fundamental para o desenvolvimento saudável.

A análise atual sugere que práticas equilibradas podem combinar o melhor de ambos os contextos, promovendo resiliência sem negligenciar o bem-estar emocional.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!