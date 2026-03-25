Prefeitura de Anápolis abre vagas para novas turmas de curso gratuito de produção de ovo de Páscoa

Capacitação oferece oportunidade de renda extra durante a Páscoa

Lara Duarte - 25 de março de 2026

Durante o curso, os alunos irão aprender técnicas de preparo, montagem e finalização de ovos de chocolate, com foco em atividades práticas. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Prefeitura de Anápolis está com inscrições abertas para uma nova edição do curso gratuito de produção de ovos de Páscoa, voltado à capacitação e geração de renda.

A iniciativa é realizada pela Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais, por meio da Diretoria de Trabalho, Emprego e Renda, e disponibiliza 60 vagas, divididas em duas turmas.

Os interessados podem se inscrever pelos WhatsApp (62) 98469-9686 ou (62) 99242-8816.

A primeira turma terá aulas nos dias 30 e 31 de março e 1º de abril. Já a segunda será realizada nos dias 6, 7 e 8 de abril. Em ambos os casos, as atividades acontecem das 13h às 17h, com 30 participantes por turma.

Durante o curso, os alunos irão aprender técnicas de preparo, montagem e finalização de ovos de chocolate, com foco em atividades práticas. A proposta atende tanto iniciantes quanto pessoas que desejam aprimorar habilidades na produção artesanal.

A ação busca incentivar o empreendedorismo e oferecer uma alternativa de renda extra em um dos períodos mais movimentados para o comércio de chocolates.

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