Casamento comunitário em Anápolis: veja como se inscrever para a edição 2026

Seleção será feita com base em análise e número de vagas disponíveis

Pedro Ribeiro - 22 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Prefeitura de Anápolis)

Casais interessados em oficializar a união civil de forma gratuita já podem se preparar: a edição 2026 do casamento comunitário em Anápolis está com inscrições abertas.

O prazo começou na última quinta-feira (19) e segue até o dia 17 de abril. Ao todo, serão disponibilizadas 200 vagas, além de outras 50 destinadas a cadastro de reserva.

A cerimônia está prevista para o dia 25 de julho e deve reunir casais que atendam aos critérios estabelecidos pela organização.

Para participar, é necessário que pelo menos um dos noivos resida em Anápolis há, no mínimo, seis meses.

Também é exigido que o casal esteja inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) há pelo menos dois anos e tenha renda familiar de até um salário mínimo por pessoa.

Outro requisito é ter mais de 18 anos — ou, em casos específicos, apresentar autorização legal.

As inscrições devem ser feitas presencialmente em uma das unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O atendimento ocorre por meio de distribuição de senhas.

A seleção dos participantes será realizada com base na análise das informações apresentadas, além da validação por cartório e disponibilidade de vagas.

O resultado preliminar está previsto para ser divulgado no dia 24 de abril.

Entre os documentos exigidos estão RG, CPF e certidões atualizadas de estado civil — nascimento, casamento com averbação de divórcio ou óbito, dependendo do caso.

A iniciativa tem como objetivo garantir que casais de baixa renda possam formalizar a união, assegurando direitos e regularizando a situação civil.

Os interessados devem conferir todos os detalhes e acessar o formulário disponível no site oficial da Prefeitura de Anápolis.

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