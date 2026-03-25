Sem aguentar mais o calor, homem instala ar-condicionado e mostra o valor da conta de energia
Decisão tomada em meio às altas temperaturas trouxe mais conforto para dentro de casa, mas também revelou um impacto que muita gente teme
Um homem decidiu investir em conforto térmico e resolveu instalar um ar-condicionado em casa depois de enfrentar dias seguidos de calor intenso.
A experiência acabou chamando atenção nas redes sociais, especialmente pelos valores apresentados na conta de energia elétrica.
O vídeo, publicado no perfil @libertytgp, mostra o processo de compra e instalação do equipamento, além do acompanhamento detalhado das faturas ao longo de três meses.
A proposta era simples, mas despertou curiosidade, já que muitos consumidores têm dúvidas sobre o impacto do aparelho no orçamento mensal.
Segundo o autor do conteúdo, o ar-condicionado tem capacidade de 12 mil BTUs e foi utilizado diariamente por cerca de 11 horas.
Após a instalação, realizada no dia 18 de dezembro, ele passou a registrar os valores das contas para avaliar o aumento no consumo.
Os números mostrados no vídeo indicam que a conta de dezembro ficou em R$ 252,40, enquanto em janeiro subiu para R$ 283,04.
Já em fevereiro, o valor chegou a R$ 419,14, evidenciando um crescimento significativo no custo mensal de energia elétrica.
Na prática, o aumento foi de aproximadamente R$ 136, o que gerou reações variadas entre os internautas. Parte do público considerou o valor elevado, enquanto outros apontaram que o custo adicional é justificável diante do conforto proporcionado pelo aparelho.
A publicação rapidamente acumulou comentários, com usuários comparando suas próprias experiências e destacando que, apesar do impacto financeiro, muitos preferem arcar com a despesa do que enfrentar o calor intenso sem refrigeração.
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