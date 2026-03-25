Sem aguentar mais o calor, homem instala ar-condicionado e mostra o valor da conta de energia

Decisão tomada em meio às altas temperaturas trouxe mais conforto para dentro de casa, mas também revelou um impacto que muita gente teme

Layne Brito -
ar-condicionado
(Imagem: Captura de tela)

Um homem decidiu investir em conforto térmico e resolveu instalar um ar-condicionado em casa depois de enfrentar dias seguidos de calor intenso.

A experiência acabou chamando atenção nas redes sociais, especialmente pelos valores apresentados na conta de energia elétrica.

O vídeo, publicado no perfil @libertytgp, mostra o processo de compra e instalação do equipamento, além do acompanhamento detalhado das faturas ao longo de três meses.

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A proposta era simples, mas despertou curiosidade, já que muitos consumidores têm dúvidas sobre o impacto do aparelho no orçamento mensal.

Segundo o autor do conteúdo, o ar-condicionado tem capacidade de 12 mil BTUs e foi utilizado diariamente por cerca de 11 horas.

Após a instalação, realizada no dia 18 de dezembro, ele passou a registrar os valores das contas para avaliar o aumento no consumo.

Os números mostrados no vídeo indicam que a conta de dezembro ficou em R$ 252,40, enquanto em janeiro subiu para R$ 283,04.

Já em fevereiro, o valor chegou a R$ 419,14, evidenciando um crescimento significativo no custo mensal de energia elétrica.

Na prática, o aumento foi de aproximadamente R$ 136, o que gerou reações variadas entre os internautas. Parte do público considerou o valor elevado, enquanto outros apontaram que o custo adicional é justificável diante do conforto proporcionado pelo aparelho.

A publicação rapidamente acumulou comentários, com usuários comparando suas próprias experiências e destacando que, apesar do impacto financeiro, muitos preferem arcar com a despesa do que enfrentar o calor intenso sem refrigeração.

 

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Layne Brito

Estudante de jornalismo na Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) e engenheira agrônoma, curiosa e sempre em busca de aprender, observar e contar histórias.

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