Técnicos alertam: a maioria das pessoas com ar-condicionado em casa não sabe o significado dessas 3 palavras

Termos presentes no controle do aparelho passam despercebidos por muita gente, apesar de influenciarem diretamente no conforto e no consumo de energia

Layne Brito - 25 de março de 2026

(Foto: Reproduçao/Freepik)

Ter um ar-condicionado em casa já virou realidade para muitas famílias, principalmente em dias de calor intenso, quando o aparelho deixa de ser luxo e passa a funcionar como item de necessidade.

Ainda assim, mesmo com o uso frequente, muita gente aperta os botões quase no automático, sem entender de fato o que cada função faz.

E esse hábito, apesar de parecer inofensivo, pode comprometer tanto o desempenho do aparelho quanto o conforto dentro de casa.

O problema é que vários modelos trazem comandos em inglês, o que faz com que muitos usuários acabem utilizando sempre o mesmo modo por falta de informação.

Na prática, isso significa deixar de aproveitar funções que podem melhorar a temperatura do ambiente, reduzir a umidade e até ajudar no consumo de energia.

É justamente por isso que técnicos chamam atenção para três palavras bastante comuns nos controles, mas que ainda confundem boa parte das pessoas.

O que significam essas 3 palavras no ar-condicionado

Cool

Essa função é uma das mais usadas e serve para resfriar o ambiente.

Quando o aparelho está nesse modo, ele trabalha para reduzir a temperatura do cômodo até o nível escolhido pelo usuário.

É a opção mais indicada para dias muito quentes, quando a intenção é realmente gelar o espaço.

Dry

Muita gente não sabe, mas esse modo não tem como foco principal esfriar o ambiente.

A função “Dry” serve para retirar a umidade do ar, sendo bastante útil em dias abafados ou chuvosos, quando o desconforto vem mais da sensação de ar pesado do que do calor em si.

Em alguns casos, ela também ajuda a deixar o ambiente mais agradável sem exigir tanto do aparelho.

Fan

O modo “Fan” aciona apenas a ventilação, sem resfriar ou aquecer o ar.

Na prática, o aparelho funciona de forma parecida com um ventilador, apenas movimentando o ar do ambiente.

É uma opção interessante para momentos em que não há necessidade de baixar a temperatura, mas ainda assim se quer manter a circulação do ar.

Entender o significado dessas palavras pode fazer diferença no uso diário do aparelho.

Além de melhorar o conforto, saber escolher a função certa para cada situação ajuda a evitar desperdícios e permite aproveitar melhor os recursos disponíveis no ar-condicionado.

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