Técnicos alertam: a maioria das pessoas com ar-condicionado em casa não sabe o significado dessas 3 palavras
Termos presentes no controle do aparelho passam despercebidos por muita gente, apesar de influenciarem diretamente no conforto e no consumo de energia
Ter um ar-condicionado em casa já virou realidade para muitas famílias, principalmente em dias de calor intenso, quando o aparelho deixa de ser luxo e passa a funcionar como item de necessidade.
Ainda assim, mesmo com o uso frequente, muita gente aperta os botões quase no automático, sem entender de fato o que cada função faz.
E esse hábito, apesar de parecer inofensivo, pode comprometer tanto o desempenho do aparelho quanto o conforto dentro de casa.
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O problema é que vários modelos trazem comandos em inglês, o que faz com que muitos usuários acabem utilizando sempre o mesmo modo por falta de informação.
Na prática, isso significa deixar de aproveitar funções que podem melhorar a temperatura do ambiente, reduzir a umidade e até ajudar no consumo de energia.
É justamente por isso que técnicos chamam atenção para três palavras bastante comuns nos controles, mas que ainda confundem boa parte das pessoas.
O que significam essas 3 palavras no ar-condicionado
Cool
Essa função é uma das mais usadas e serve para resfriar o ambiente.
Quando o aparelho está nesse modo, ele trabalha para reduzir a temperatura do cômodo até o nível escolhido pelo usuário.
É a opção mais indicada para dias muito quentes, quando a intenção é realmente gelar o espaço.
Dry
Muita gente não sabe, mas esse modo não tem como foco principal esfriar o ambiente.
A função “Dry” serve para retirar a umidade do ar, sendo bastante útil em dias abafados ou chuvosos, quando o desconforto vem mais da sensação de ar pesado do que do calor em si.
Em alguns casos, ela também ajuda a deixar o ambiente mais agradável sem exigir tanto do aparelho.
Fan
O modo “Fan” aciona apenas a ventilação, sem resfriar ou aquecer o ar.
Na prática, o aparelho funciona de forma parecida com um ventilador, apenas movimentando o ar do ambiente.
É uma opção interessante para momentos em que não há necessidade de baixar a temperatura, mas ainda assim se quer manter a circulação do ar.
Entender o significado dessas palavras pode fazer diferença no uso diário do aparelho.
Além de melhorar o conforto, saber escolher a função certa para cada situação ajuda a evitar desperdícios e permite aproveitar melhor os recursos disponíveis no ar-condicionado.
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