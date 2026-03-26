Bolo cremoso de caneca: fácil de fazer e fica prontos em poucos minutos

Uma sobremesa rápida que resolve a vontade de doce em minutos

Daniella Bruno - 26 de março de 2026

(Imagem: Reprodução/Captura de Tela/Instagram/@euprefirodoce_)

Sabe aquela vontade repentina de comer um doce, mas sem tempo ou disposição para preparar algo complicado? Pois é, esse é um cenário comum na rotina de muita gente.

Ainda assim, existe uma solução simples que resolve esse desejo em poucos minutos e sem bagunça.

O bolo de caneca surge justamente como essa alternativa prática, rápida e incrivelmente saborosa, perfeita para quem quer matar a vontade de doce sem sair da cozinha.

O bolo de caneca perfeito é a solução ideal para quem quer uma sobremesa rápida, prática e deliciosa sem precisar sujar muita louça. Além disso, ele fica pronto em poucos minutos, o que torna essa receita ainda mais irresistível.

Para preparar, você vai precisar de uma caneca de 400 ml. Em seguida, adicione os ingredientes:

1 ovo;

1 colher de sopa de açúcar;

1 colher de sopa de óleo;

1 colher de café de essência de baunilha;

3 colheres de sopa de leite;

3 colheres de sopa de farinha de trigo;

2 colheres de sopa de cacau em pó;

1 colher de café de fermento;

1 pitada de sal.

Agora, você mistura tudo até formar uma massa bem homogênea. Esse passo é essencial, pois garante uma textura cremosa e uniforme no resultado final. Portanto, mexa bem até que não restem grumos.

Depois disso, leve ao micro-ondas por 1 minuto e meio. Aqui está o grande segredo: não deixe assar demais. Mais que um minuto e meio vai deixar o bolo borrachudo, comprometendo a textura. Ou seja, respeitar o tempo faz toda a diferença no resultado.

O segredo para um bolo de caneca perfeito

O segredo para o bolo de caneca perfeito é justamente o controle do tempo no micro-ondas. Enquanto muitas pessoas acabam passando do ponto, o ideal é manter o tempo exato para garantir maciez e cremosidade.

Além disso, a escolha da caneca também influencia. Utilizar uma caneca de 400 ml evita que a massa transborde e permite que o bolo cresça de forma uniforme. Dessa forma, você garante um preparo mais seguro e eficiente.

Outro ponto importante é a mistura bem feita. Quanto mais homogênea a massa, melhor será a textura final. Portanto, caprichar nessa etapa faz toda a diferença.

Finalize com cobertura e deixe ainda mais irresistível

E é claro que não pode faltar uma cobertura. Nesse momento, você pode explorar seus desejos e deixar a receita ainda mais especial. Vale apostar em brigadeiro, ganache, leite condensado, ou até frutas para um toque diferente.

Além do mais, você pode adaptar a receita conforme o seu gosto. Quer mais doce? Ajuste o açúcar. Prefere mais intenso? Aumente o cacau. Assim, você transforma uma receita simples em algo totalmente personalizado.

Por fim, aproveite esse bolo delicioso de caneca sempre que bater aquela vontade de doce. Em outras palavras, com poucos ingredientes e em poucos minutos, você cria uma sobremesa prática, saborosa e perfeita para qualquer momento.

Assista ao preparo detalhado no vídeo

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Marina Franca – Eu Prefiro Doce 🍫 (@euprefirodoce_)

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