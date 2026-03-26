Lula chegou a Anápolis em helicóptero militar de alta tecnologia; conheça o VH-36 Caracal

Presidente desembarcou no município para cumprir agenda industrial e utilizou uma das aeronaves mais avançadas da Força Aérea Brasileira

Natália Sezil - 26 de março de 2026

Desembarque ocorreu por volta das 08h40, no heliponto da Caoa Changan, marcando o início da agenda oficial no município. (Foto: Imagem cedida/Portal 6)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), chegou a Anápolis na manhã desta quinta-feira (26) a bordo do helicóptero militar VH-36 Caracal, uma das aeronaves mais modernas em operação na Força Aérea Brasileira (FAB).

O desembarque ocorreu por volta das 08h40, no heliponto da Caoa Changan, marcando o início da agenda oficial no município. Logo após a chegada, o presidente seguiu para a visita à fábrica da Caoa, prevista para as 09h, no Distrito Industrial.

Na sequência, Lula cumpre agenda às 11h10 no complexo da Brainfarma, no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), onde acompanha iniciativas ligadas à produção farmacêutica nacional. Após os compromissos, a previsão é que ele deixe a cidade às 13h40, com destino ao Rio de Janeiro.

O VH-36 Caracal é um helicóptero militar multimissão de médio porte, utilizado pela FAB em operações estratégicas, incluindo o transporte de autoridades. A aeronave conta com tecnologia avançada de navegação, sistemas de proteção reforçados e capacidade para operar em diferentes condições climáticas e de terreno.

Além do uso presidencial, o modelo também é empregado em missões de busca e salvamento, evacuação aeromédica e apoio logístico, o que evidencia sua versatilidade e importância dentro da estrutura da Força Aérea Brasileira.

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