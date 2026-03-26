Presidente Lula já está em Anápolis, onde cumpre agenda na Caoa e na Brainfarma

Primeira parada é na unidade da Caoa, onde o presidente participa da reinauguração da planta fabril e do lançamento da nova linha de produção

Davi Galvão - 26 de março de 2026

Presidente Lula na unidade da Caoa em Anápolis. (Foto: Portal 6/Davi Galvão)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), já está em Anápolis na manhã desta quinta-feira (26) onde cumpre agenda voltada aos setores automobilístico e farmacêutico, dois dos principais polos industriais do município.

A primeira parada é na unidade da Caoa, onde o presidente participa da reinauguração da planta fabril e do lançamento da nova linha de produção em parceria com a montadora chinesa Changan.

O modelo inicial a ser produzido será o Uni-T, marcando a chegada da empresa ao Brasil e ampliando a capacidade produtiva nacional, além de impulsionar a modernização tecnológica e o desenvolvimento regional.

Na sequência, Lula visita o complexo industrial da Brainfarma, onde será implantada a produção de escopolamina, Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) utilizado no medicamento Buscopan.

O projeto recebe investimento de R$ 250 milhões, com apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e integra as estratégias da Nova Indústria Brasil e do Complexo Econômico-Industrial da Saúde, buscando reduzir a dependência externa e evitar riscos de desabastecimento.

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