Pudim perfeito: receita fácil com poucos ingredientes deixa textura lisinha e cremosa que dá certo sempre

Uma sobremesa clássica que impressiona pela textura impecável e brilho irresistível

Daniella Bruno - 26 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

O pudim perfeito parece até ser meta de todas as pessoas amantes de pudim. Aquele pudim que você leva na ceia de família e é digno até de foto dele sozinho na mesa de jantar. Aqui, te mostramos passo a passo para esse sonho se tornar realidade.

Antes de tudo, você vai precisar de poucos ingredientes, o que torna essa receita ainda mais prática:

592 ml de leite condensado (1 caixa e meia)

400 ml de leite

1 xícara de açúcar

1/2 xícara de água

Embora a base seja simples, cada etapa exige atenção. Portanto, seguir o processo com calma faz toda a diferença no resultado final.

Como preparar a calda perfeita

Vamos começar pelo caramelo. Você não irá fazer ele direto na forma de jeito nenhum. Primeiro, coloque na panela:

1 xícara de açúcar

Mexa até ele derreter totalmente. Durante esse processo, ele pode empelotar, mas isso é normal.

À medida que o açúcar derrete, ele vai ficando mais líquido. Quando atingir uma textura lisa, com cor âmbar e cheiro de caramelo, esse é o ponto ideal. Nesse momento, não deixe queimar. Em seguida, adicione com cuidado:

1/2 xícara de água

Atenção: ao adicionar a água, o caramelo libera muito vapor. Por isso, mexa devagar, em fogo baixo, até dissolver completamente as “balas” que se formam. Assim, você garante uma calda lisa e brilhante.

Depois disso, despeje essa calda na forma e vá girando para cobrir todos os lados. Esse processo é essencial, pois ele vai untar a forma e facilitar o desenforme depois.

O segredo do pudim lisinho e sem furinhos

Agora é hora da mistura do pudim. Em um recipiente, adicione:

592 ml de leite condensado (1 caixa e meia)

400 ml de leite

Aqui vai o ponto mais importante: não bata no liquidificador. Misture na mão, com calma e delicadeza. Esse cuidado evita a formação de bolhas e garante um pudim sem furinhos.

Além disso, na hora de despejar a mistura na forma, faça isso lentamente e usando uma peneira. Dessa forma, você elimina qualquer bolha restante e melhora ainda mais a textura.

Em seguida, vede muito bem a forma com papel alumínio — de preferência com duas camadas — para evitar que entre água. Isso é fundamental, já que o pudim será assado em banho-maria.

Outro detalhe importante: escolha uma forma que permita que o pudim fique realmente imerso na água. Não é “vapor-maria”, é banho-maria. Ou seja, a água precisa envolver a forma para garantir um cozimento uniforme.

O pudim deve ser assado em fogo baixo. Caso contrário, ele ficará cheio de furos, já que o ovo coagula antes do leite condensado. A receita leva aproximadamente de 40 minutos a 1 hora a 180°C.

No entanto, se você quiser um resultado ainda mais lisinho e brilhante, pode assar a 140°C por cerca de 4 horas.

Depois de assado, leve à geladeira por pelo menos 10 a 12 horas. Esse tempo é essencial para que o pudim firme bem.

Por fim, leve a forma rapidamente à boca do fogão para derreter levemente o caramelo. Isso facilita na hora de desenformar e garante aquele acabamento perfeito.

Veja o passo a passo completo a seguir

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Chef Ema Candeo | Receitas Confeitaria (@emacandeo)

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