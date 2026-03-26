Sal grosso na esponja de lavar louça: por que as donas de casa usam e para que serve
Truque simples ganha espaço na limpeza da cozinha por ajudar a remover gordura e reduzir odores sem aumentar o uso de produtos químicos
O uso de sal grosso na esponja de lavar louça tem se popularizado como uma solução prática para reforçar a limpeza na cozinha. A técnica, que utiliza um ingrediente comum no dia a dia, ajuda principalmente na remoção de sujeiras mais difíceis e na redução de odores.
De acordo com conteúdo produzido por Gessika Cristiny, o sal grosso atua como um abrasivo leve, potencializando a ação da esponja sem substituir o uso do detergente .
Para que serve o sal grosso na esponja
O principal benefício do sal grosso está na sua capacidade de intensificar a limpeza mecânica. Ao ser aplicado na esponja, os grãos ajudam a soltar resíduos mais aderidos, como gordura acumulada em panelas, grelhas e assadeiras.
Além disso, o uso do sal contribui para reduzir odores, tanto nos utensílios quanto na própria esponja, que costuma reter umidade com frequência .
A eficiência do método está na fricção. Quando a esponja com sal entra em contato com a superfície, ocorre uma espécie de “esfoliação” leve, que facilita a remoção da sujeira.
Esse processo ajuda o detergente a agir com mais eficiência, diminuindo o esforço necessário na hora de lavar a louça.
O sal também auxilia no controle da umidade, o que pode dificultar a proliferação de micro-organismos na esponja, desde que ela seja bem enxaguada e seca corretamente .
Como usar corretamente
Para aplicar o truque no dia a dia, basta colocar uma pequena quantidade de sal grosso diretamente na esponja junto com o detergente e esfregar normalmente.
Outra opção é utilizar uma solução de água com sal para higienizar a esponja após o uso. O processo consiste em:
- Misturar cerca de 500 ml de água morna com 2 colheres de sal
- Deixar a esponja de molho por algumas horas
- Enxaguar bem e deixar secar em local arejado
Esse cuidado pode ajudar a prolongar a vida útil da esponja.
Cuidados importantes
Apesar das vantagens, o uso do sal grosso exige atenção. Superfícies delicadas, como panelas antiaderentes, vidros finos e utensílios com acabamento polido, podem sofrer riscos com a abrasividade do sal.
Além disso, o método não substitui a limpeza adequada com água corrente e detergente, nem elimina a necessidade de trocar a esponja regularmente.
A recomendação é substituir o item a cada 10 a 15 dias ou antes, caso apresente mau cheiro ou desgaste .
O sal grosso na esponja surge como um recurso complementar na limpeza doméstica. Com baixo custo e fácil aplicação, o truque pode facilitar o dia a dia, principalmente em situações de sujeira mais pesada.
No entanto, o uso correto e os cuidados com os materiais continuam sendo essenciais para evitar danos e garantir bons resultados.
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