Sal grosso na esponja de lavar louça: por que as donas de casa usam e para que serve

Truque simples ganha espaço na limpeza da cozinha por ajudar a remover gordura e reduzir odores sem aumentar o uso de produtos químicos

Gabriel Yuri Souto - 26 de março de 2026

(Imagem: Reprodução/Captura de tela/ Youtube)

O uso de sal grosso na esponja de lavar louça tem se popularizado como uma solução prática para reforçar a limpeza na cozinha. A técnica, que utiliza um ingrediente comum no dia a dia, ajuda principalmente na remoção de sujeiras mais difíceis e na redução de odores.

De acordo com conteúdo produzido por Gessika Cristiny, o sal grosso atua como um abrasivo leve, potencializando a ação da esponja sem substituir o uso do detergente .

Para que serve o sal grosso na esponja

O principal benefício do sal grosso está na sua capacidade de intensificar a limpeza mecânica. Ao ser aplicado na esponja, os grãos ajudam a soltar resíduos mais aderidos, como gordura acumulada em panelas, grelhas e assadeiras.

Além disso, o uso do sal contribui para reduzir odores, tanto nos utensílios quanto na própria esponja, que costuma reter umidade com frequência .

A eficiência do método está na fricção. Quando a esponja com sal entra em contato com a superfície, ocorre uma espécie de “esfoliação” leve, que facilita a remoção da sujeira.

Esse processo ajuda o detergente a agir com mais eficiência, diminuindo o esforço necessário na hora de lavar a louça.

O sal também auxilia no controle da umidade, o que pode dificultar a proliferação de micro-organismos na esponja, desde que ela seja bem enxaguada e seca corretamente .

Como usar corretamente

Para aplicar o truque no dia a dia, basta colocar uma pequena quantidade de sal grosso diretamente na esponja junto com o detergente e esfregar normalmente.

Outra opção é utilizar uma solução de água com sal para higienizar a esponja após o uso. O processo consiste em:

Misturar cerca de 500 ml de água morna com 2 colheres de sal

Deixar a esponja de molho por algumas horas

Enxaguar bem e deixar secar em local arejado

Esse cuidado pode ajudar a prolongar a vida útil da esponja.

Cuidados importantes

Apesar das vantagens, o uso do sal grosso exige atenção. Superfícies delicadas, como panelas antiaderentes, vidros finos e utensílios com acabamento polido, podem sofrer riscos com a abrasividade do sal.

Além disso, o método não substitui a limpeza adequada com água corrente e detergente, nem elimina a necessidade de trocar a esponja regularmente.

A recomendação é substituir o item a cada 10 a 15 dias ou antes, caso apresente mau cheiro ou desgaste .

O sal grosso na esponja surge como um recurso complementar na limpeza doméstica. Com baixo custo e fácil aplicação, o truque pode facilitar o dia a dia, principalmente em situações de sujeira mais pesada.

No entanto, o uso correto e os cuidados com os materiais continuam sendo essenciais para evitar danos e garantir bons resultados.

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