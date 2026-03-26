“São vocês que fazem acontecer”, diz herdeiro da Caoa ao exaltar os 10 mil trabalhadores da montadora em Anápolis

Copresidente se emocionou ao lembrar legado do pai e destacou papel dos colaboradores na trajetória da empresa

Natália Sezil - 26 de março de 2026

Copresidente executivo da Caoa, Carlos Philippe Luchesi de Oliveira Andrade. (Foto: Captura de Tela/YouTube/CanalGOV)

Durante discurso nesta quinta-feira (26) em Anápolis, o copresidente executivo da Caoa, Carlos Philippe Luchesi de Oliveira Andrade, se emocionou ao relembrar o legado deixado pelo pai, o fundador da empresa, Carlos Alberto de Oliveira Andrade.

Ao falar sobre a trajetória da montadora, ele destacou o significado pessoal do momento e a responsabilidade de dar continuidade ao trabalho construído ao longo de décadas. Após a morte do fundador, Carlos Philippe assumiu a condução da empresa ao lado do irmão, Carlos Alexandre de Oliveira Andrade, mantendo a gestão familiar.

“Esse momento também possui um significado pessoal. Tenho a honra de conduzir essa trajetória ao lado do meu irmão, unidos pelo mesmo compromisso de fidelidade ao legado do nosso pai e guiados pelos valores que aprendemos com a nossa mãe”, afirmou.

O executivo ressaltou que princípios como trabalho, disciplina e respeito às pessoas seguem como base da empresa e reforçou que o crescimento da Caoa depende diretamente dos colaboradores.

“São vocês que fazem acontecer. São mais de 10 mil colaboradores diretos e mais de 40 mil brasileiros que, direta ou indiretamente, ajudam a fazer a Caoa pulsar todos os dias”, disse.

Ao final, ele pediu uma salva de palmas aos trabalhadores presentes, em um momento marcado por emoção e reconhecimento durante a cerimônia que celebrou uma nova fase da montadora em Anápolis.