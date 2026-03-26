“Somos a maior indústria de Goiás e nosso compromisso é continuar crescendo”, destaca executivo da Caoa

Declaração reforça peso da montadora no estado e aponta para nova fase de expansão industrial em Anápolis

Isabella Valverde Isabella Valverde -
“Somos a maior indústria de Goiás e nosso compromisso é continuar crescendo”, destaca executivo da Caoa
Carlos Philippe Luchesi de Oliveira Andrade, copresidente executivo da Caoa. (Foto: Captura de Tela/YouTube/CanalGOV)

Carlos Philippe Luchesi de Oliveira Andrade, copresidente executivo da Caoa, destacou nesta quinta-feira (26), em Anápolis, a importância da empresa para o desenvolvimento econômico de Goiás e reafirmou o compromisso com o crescimento contínuo da montadora.

Ao falar sobre a trajetória da companhia, ele ressaltou que o ambiente de cooperação encontrado no estado foi essencial para viabilizar investimentos e consolidar a operação ao longo dos anos.

“A Caoa é profundamente grata ao ambiente de cooperação que sempre encontrou em Goiás e no Brasil. Somos a maior indústria do estado de Goiás e uma das empresas que mais contribuem para o investimento e o desenvolvimento desta região”, afirmou.

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Carlos Philippe também destacou que a história da empresa está diretamente ligada ao avanço econômico do estado, reforçando que os planos seguem voltados à expansão.

“Nossa história está profundamente entrelaçada com a história de crescimento de Goiás e o nosso compromisso é de continuar construindo esse futuro. Olhando para a frente, nosso compromisso é claro: continuar crescendo, acelerando e gerando valor para o Brasil”, disse.

Ao final, ele agradeceu a presença dos executivos chineses da Changan, destacando a parceria estratégica firmada com a Caoa, que marca uma nova fase da montadora em Anápolis, com ampliação da produção, modernização da planta industrial e fortalecimento da indústria automotiva nacional.

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Isabella Valverde

Isabella Valverde

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, com passagens por veículos como a TV Anhanguera, afiliada da TV Globo no estado. É editora do Portal 6 e especialista em SEO e mídias sociais, atuando na integração entre jornalismo de qualidade e estratégias digitais para ampliar o alcance e o engajamento das notícias.

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