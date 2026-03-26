Testado e aprovado por Lula, SUV Uni-T, nova aposta da Caoa Changan, também ganhou autógrafo do presidente

Modelo que começa a ser produzido em Anápolis chamou atenção durante visita e virou destaque ao receber assinatura presidencial

Davi Galvão - 26 de março de 2026

O Uni-T, novo modelo da Caoa Changan que passa a ser produzido em Anápolis, foi um dos destaques da visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quinta-feira (26).

Durante a agenda na fábrica, Lula chegou a realizar um teste drive no veículo e demonstrou interesse pelo modelo, que marca a nova fase da montadora no Brasil.

Além disso, o carro ganhou um registro simbólico: o autógrafo do presidente, feito durante a visita, o que chamou a atenção de quem acompanhava o evento.

O Uni-T é um SUV com design futurista e foco em tecnologia, equipado com painel digital integrado, assistentes de condução e recursos avançados de conectividade, sendo considerado uma das apostas da Caoa Changan para o mercado brasileiro.

O modelo também se destaca pelo visual arrojado, com grade frontal sem moldura, linhas marcantes e interior voltado ao conforto e à experiência do motorista.

Confira abaixo os registros do momento:

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