5 chás que ajudam a aliviar cólicas, regular o ciclo menstrual e melhorar o bem-estar feminino
Bebidas naturais possuem propriedades anti-inflamatórias, digestivas e calmantes que auxiliam na saúde da mulher
Os chás naturais têm ganhado espaço na rotina de cuidados com a saúde feminina. Além disso, eles ajudam no relaxamento e também oferecem compostos que contribuem para aliviar cólicas, reduzir inflamações e regular o ciclo menstrual.
Especialistas em fitoterapia destacam que ervas como gengibre, erva-doce e erva-cidreira atuam diretamente no sistema digestivo, hormonal e nervoso. Dessa forma, promovem equilíbrio e bem-estar no dia a dia.
1. Chá de canela
O chá de canela estimula a circulação sanguínea e, por isso, pode ajudar na regulação do ciclo menstrual. Além disso, ele contribui para aliviar cólicas ao promover o relaxamento da musculatura uterina.
No entanto, gestantes devem evitar o consumo, já que a canela pode estimular contrações.
2. Chá de gengibre
O gengibre possui compostos com ação anti-inflamatória e analgésica. Por isso, o chá ajuda a reduzir dores menstruais e desconfortos no corpo.
Além disso, ele melhora a digestão e pode aliviar náuseas. Assim, se torna uma opção versátil para diferentes momentos.
3. Chá de sálvia
A sálvia ajuda a equilibrar hormônios e, consequentemente, reduz sintomas ligados ao ciclo menstrual. Além disso, a planta apresenta propriedades anti-inflamatórias.
Por isso, o chá pode contribuir para o funcionamento geral do organismo.
4. Chá de erva-doce
O chá de erva-doce possui ação antiespasmódica. Dessa forma, ele reduz contrações musculares e alivia cólicas.
Além disso, melhora a digestão e diminui o inchaço abdominal, o que traz mais conforto ao longo do dia.
5. Chá de erva-cidreira
A erva-cidreira atua diretamente no sistema nervoso. Por isso, ajuda a reduzir estresse e ansiedade.
Além disso, melhora a qualidade do sono e também alivia sintomas da TPM. Assim, contribui para o bem-estar geral.
Por que esses chás ajudam no bem-estar feminino
Essas ervas possuem compostos naturais que atuam em diferentes sistemas do corpo. Além disso, ajudam a equilibrar hormônios e reduzir sintomas comuns.
Consequentemente, o consumo regular pode melhorar a qualidade de vida. Além disso, a ingestão de chás contribui para a hidratação e promove relaxamento.
Apesar dos benefícios, o consumo deve ser equilibrado. O excesso pode causar efeitos indesejados.
Por isso, utilize os chás como complemento à rotina saudável. Além disso, em caso de dúvidas, procure orientação profissional.
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