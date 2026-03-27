5 chás que ajudam a aliviar cólicas, regular o ciclo menstrual e melhorar o bem-estar feminino

Bebidas naturais possuem propriedades anti-inflamatórias, digestivas e calmantes que auxiliam na saúde da mulher

Gabriel Yuri Souto - 27 de março de 2026

(Foto: Ilustração/Youtube/Flavio Cunha)

Os chás naturais têm ganhado espaço na rotina de cuidados com a saúde feminina. Além disso, eles ajudam no relaxamento e também oferecem compostos que contribuem para aliviar cólicas, reduzir inflamações e regular o ciclo menstrual.

Especialistas em fitoterapia destacam que ervas como gengibre, erva-doce e erva-cidreira atuam diretamente no sistema digestivo, hormonal e nervoso. Dessa forma, promovem equilíbrio e bem-estar no dia a dia.

1. Chá de canela

O chá de canela estimula a circulação sanguínea e, por isso, pode ajudar na regulação do ciclo menstrual. Além disso, ele contribui para aliviar cólicas ao promover o relaxamento da musculatura uterina.

No entanto, gestantes devem evitar o consumo, já que a canela pode estimular contrações.

2. Chá de gengibre

O gengibre possui compostos com ação anti-inflamatória e analgésica. Por isso, o chá ajuda a reduzir dores menstruais e desconfortos no corpo.

Além disso, ele melhora a digestão e pode aliviar náuseas. Assim, se torna uma opção versátil para diferentes momentos.

3. Chá de sálvia

A sálvia ajuda a equilibrar hormônios e, consequentemente, reduz sintomas ligados ao ciclo menstrual. Além disso, a planta apresenta propriedades anti-inflamatórias.

Por isso, o chá pode contribuir para o funcionamento geral do organismo.

4. Chá de erva-doce

O chá de erva-doce possui ação antiespasmódica. Dessa forma, ele reduz contrações musculares e alivia cólicas.

Além disso, melhora a digestão e diminui o inchaço abdominal, o que traz mais conforto ao longo do dia.

5. Chá de erva-cidreira

A erva-cidreira atua diretamente no sistema nervoso. Por isso, ajuda a reduzir estresse e ansiedade.

Além disso, melhora a qualidade do sono e também alivia sintomas da TPM. Assim, contribui para o bem-estar geral.

Por que esses chás ajudam no bem-estar feminino

Essas ervas possuem compostos naturais que atuam em diferentes sistemas do corpo. Além disso, ajudam a equilibrar hormônios e reduzir sintomas comuns.

Consequentemente, o consumo regular pode melhorar a qualidade de vida. Além disso, a ingestão de chás contribui para a hidratação e promove relaxamento.

Apesar dos benefícios, o consumo deve ser equilibrado. O excesso pode causar efeitos indesejados.

Por isso, utilize os chás como complemento à rotina saudável. Além disso, em caso de dúvidas, procure orientação profissional.

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