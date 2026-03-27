Chá de louro com cravo: para que serve e por que é recomendado pelos médicos

Combinação natural reúne propriedades antioxidantes, digestivas e anti-inflamatórias que auxiliam o organismo no dia a dia

Gabriel Yuri Souto - 27 de março de 2026

(Imagem: Reprodução/Captura de tela/ Youtube)

O chá de louro com cravo tem ganhado destaque como uma alternativa natural para melhorar a saúde e aliviar sintomas comuns. A combinação dessas duas especiarias forma uma bebida rica em compostos bioativos, como flavonoides e eugenol, que atuam diretamente no organismo.

Segundo especialistas e conteúdos de saúde, o chá apresenta propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e até calmantes, o que explica por que tem sido recomendado como complemento em rotinas de bem-estar .

Para que serve o chá de louro com cravo

O consumo moderado da bebida pode trazer benefícios importantes para diferentes sistemas do corpo.

Melhora a digestão

O louro estimula a produção de enzimas digestivas e ajuda a reduzir gases e desconfortos. Já o cravo possui ação carminativa, que alivia inchaço abdominal .

Reduz inflamações no corpo

Ambos os ingredientes apresentam ação anti-inflamatória. Assim, o chá pode contribuir para aliviar dores leves e inflamações, além de proteger as células contra danos .

Fortalece o sistema imunológico

O louro contém vitaminas e compostos que ajudam a fortalecer as defesas do organismo. Além disso, o cravo possui ação antimicrobiana, o que auxilia na prevenção de infecções .

Ajuda em problemas respiratórios

A bebida pode aliviar sintomas de resfriados, como tosse e congestão. Isso acontece porque o louro tem efeito expectorante e o cravo contribui para reduzir irritações na garganta .

Pode reduzir inchaço

O chá possui efeito diurético leve, o que ajuda o organismo a eliminar líquidos acumulados e diminuir a sensação de inchaço .

Contribui para relaxamento

As propriedades calmantes do louro e do cravo ajudam a reduzir o estresse e a ansiedade, favorecendo o relaxamento ao longo do dia .

Por que médicos recomendam a bebida

Especialistas destacam que o chá de louro com cravo pode atuar como um complemento natural à rotina saudável. Isso acontece porque ele hidrata o corpo e fornece substâncias com ação antioxidante, que combatem os radicais livres.

No entanto, profissionais reforçam que o consumo deve ser moderado e não substitui tratamentos médicos. Em casos de doenças, o acompanhamento profissional continua sendo essencial .

Como preparar o chá corretamente

O preparo é simples e pode ser feito em poucos minutos:

4 folhas de louro 1 colher de chá de cravo-da-índia 1 litro de água



Ferva os ingredientes por cerca de cinco minutos, desligue o fogo e deixe descansar antes de consumir.

Assim, a infusão libera melhor os compostos ativos e potencializa os efeitos da bebida.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!