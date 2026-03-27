Você pode ter na carteira: moeda de R$ 1 que pode valer até R$ 20 mil, segundo colecionadores

Item chegou ao patamar de raridade e sua recompensa no mercado de coleções pode chegar a uma remuneração muito interessante

Magno Oliver Magno Oliver -
Você pode ter na carteira: moeda de R$ 1 que pode valer até R$ 20 mil, segundo colecionadores
(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Collectprime)

Mesmo que a gente esteja na era do PIX, muita gente ainda guarda moeda ou tem alguma com fabricação de data mais antiga ou edição especial, não é mesmo?

Pois saiba que você pode conseguir uma grana interessante no mercado de coleções de moedas e artefatos raros. A chamada Numismática Cultural.

Algumas linhagens de R$ 01 real, como a da moeda que ficou popularmente conhecida como “perna de pau”, um apelido pejorativo por ter ilustrações de atletas paralímpicos que usam próteses nas pernas, ganharam fama entre os colecionadores.

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Isso a fez atingir um valor de premiação que pode chegar a R$ 20 mil reais.

A moeda é produzida no material de cobre sobre aço, 22 mm de diâmetro e 4,10 g de massa. O perímetro é liso e a circulação perdura desde meados de 2014, dentre os 16 modelos em homenagem aos Jogos Olímpicos no Rio 2016.

Confira mais detalhes:

Onde vender sua moeda rara?

O canal no YouTube @deolhonotroco indica que, caso você tenha algum desses modelos descritos, procure os canais de colecionadores de moedas no Facebook. Assim, segundo o canal, você anuncia que está com um exemplar para venda ou deve procurar os seguintes lugares:

Sites de Leilões Especializados: plataformas como a Sociedade Numismática Brasileira oferecem a oportunidade de leiloar suas moedas para um público específico de colecionadores.

Lojas de Numismática: lojas especializadas que avaliam e compram moedas raras. Assim, elas já fornecem transação rápida em moeda corrente.

Comércio Eletrônico: plataformas como eBay, Amazon e Mercado Livre permitem que você alcance um público global de colecionadores interessados em adquirir suas peças numismáticas.

Casas de Compra de Moedas: essas empresas se especializam na compra e venda de moedas antigas, oferecendo avaliação justa e processo de venda simplificado.

Atenção leitores e leitoras!

O Portal 6 não faz nenhum tipo de bonificação a seus leitores por possuírem estes artefatos raros. Os interessados devem procurar perfis oficiais de coleções.

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Magno Oliver

Magno Oliver

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Escreve para o Portal 6 desde julho de 2023.

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