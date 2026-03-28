CPF dos imóveis: advogado explica nova regra que começou a valer em 2026

O CIB funciona como o verdadeiro 'CPF do imóvel', atribuindo um código único que conecta de forma definitiva Prefeituras, Cartórios e a Receita Federal

Gabriel Dias Gabriel Dias -
mudanças no Registro de imóveis passa a ter CPF
Sistema passa a integrar dados e exige mais rigor na regularização a partir de 2026 (Foto: Reprodução)

A gestão de imóveis no Brasil entra em uma nova fase em 2026 com a consolidação do Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB), sistema criado em 2018 que funciona como um “CPF do imóvel”, ao reunir todas as informações de cada propriedade em um único código.

A grande virada ocorre com a integração promovida pelo Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais (Sinter), que conecta dados de prefeituras, cartórios de registro de imóveis e da Receita Federal em uma mesma base.

Com isso, o governo passa a ter uma visão centralizada e atualizada dos imóveis, eliminando divergências comuns entre Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto Territorial Rural (ITR) e registros cartoriais.

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Na prática, inconsistências que antes demoravam anos para serem identificadas passam a ser detectadas automaticamente por cruzamento de dados, o que torna a fiscalização mais rápida e rigorosa.

Diferenças no valor declarado no Imposto de Renda, metragem divergente ou reformas não registradas passam a ser facilmente identificadas, inclusive com apoio de tecnologias como georreferenciamento.

Para proprietários com documentação regular, o sistema traz vantagens, pois facilita a comprovação de propriedade e agiliza processos como venda, financiamento e análise de crédito.

Por outro lado, quem possui pendências enfrenta um cenário mais rigoroso, com maior risco de fiscalização e cobrança, já que as informações passam a ser verificadas de forma automática.

A tendência é de um mercado imobiliário mais eficiente, com menos burocracia e mais segurança jurídica, mas também com exigência imediata de organização documental.

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Gabriel Dias

Gabriel Dias

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG). Apaixonado por Telejornalismo e Jornalismo Cultural.

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