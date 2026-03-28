Criança morre e irmão é internado por envenenamento após a janta, em Goiás

Padrasto seria o responsável por preparar a comida, mas delegado pede cautela com conclusões precipitadas

Natália Sezil - 28 de março de 2026

Weslenny Rosa Lima tinha nove anos. (Foto: Reprodução/TV Anhanguera)

A Polícia Civil (PC) investiga um suposto caso de envenenamento ocorrido na cidade de Alto Horizonte, no Norte de Goiás, no final da noite desta sexta-feira (27) e início de sábado (28).

A pequena Weslenny Rosa Lima, de nove anos, e o irmão dela, de oito, passaram mal após jantarem em casa. Eles foram levados ao hospital municipal, apresentando taquicardia e sudorese.

Apesar dos esforços, Weslenny não resistiu. O irmão segue recebendo atendimento no Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), assim como a mãe deles.

Por conta dos sintomas, a equipe médica acionou a Polícia Militar (PM). A suspeita inicial é de que o padrasto teria preparado a comida que causou o envenenamento. Isso, no entanto, está sendo apurado pela PC.

Segundo informações da TV Anhanguera, três gatos da família foram encontrados mortos. A perícia deve analisar material biológico dos animais, da vítima e da outra criança para identificar qual substância pode ter causado o envenenamento.

O delegado Sandro Leal, responsável pelo caso, pede por cautela. Ele alertou que ainda não há suspeitos definidos, e disse que a mãe e o padrasto das vítimas estão sendo ouvidos.

“Cabe agora, com a solução e laudo dos resultados, a investigação de seguimento para definir se houve envenenamento doloso ou culposo”, afirmou. Em outras palavras, as autoridades apuram se o que ocorreu foi proposital ou não.

A Prefeitura de Alto Horizonte manifestou pesar pelo falecimento de Weslenny, que definiu como “uma criança muito querida, de sorriso fácil, que também alegrava os dias de todos no Espaço Crescer”.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!