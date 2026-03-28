Goiás terá horário de verão em 2026? Veja o que foi definido

Medida segue suspensa e país mantém o horário oficial sem alterações ao longo do ano

Lara Duarte - 28 de março de 2026

Dia de sol em Anápolis. (Foto: Arquivo/Portal 6)

A dúvida voltou a circular entre os brasileiros, mas a resposta já está definida. Goiás não terá horário de verão em 2026, seguindo a mesma regra adotada em todo o Brasil desde 2019.

O Governo Federal optou por manter a suspensão da medida após análises técnicas do setor elétrico. Estudos do Ministério de Minas e Energia indicam que o horário de verão deixou de gerar economia relevante, especialmente com mudanças no consumo e maior uso de energia solar.

Com isso, não haverá qualquer mudança nos relógios em 2026, nem em Goiás nem em outros estados. O país seguirá no horário oficial de Brasília durante todo o ano, sem necessidade de adiantar ou atrasar os ponteiros.

A decisão também traz mais previsibilidade à rotina da população, evitando ajustes em horários de trabalho, aulas e serviços. Além disso, especialistas apontam que o pico de consumo de energia hoje ocorre à noite, o que reduz a eficácia da medida.

O horário de verão foi suspenso oficialmente em 2019 e, desde então, não houve novo decreto para sua retomada. Em 2026, o Brasil completa mais um ano sem a mudança.

Vale lembrar que, antes da suspensão, Goiás estava entre os estados que participavam do horário de verão, junto com regiões do Centro-Oeste, Sudeste e Sul.

Caso a regra antiga ainda estivesse em vigor, o horário de verão teria começado entre outubro e novembro de 2025 e já teria terminado em fevereiro de 2026, o que ajuda a explicar a dúvida comum nesta época do ano.

Assim, para quem mora em Goiás, a orientação é simples. Em 2026, os relógios permanecem exatamente como estão, sem qualquer alteração ao longo dos meses.

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