Motorista se revolta e grava confusão após engavetamento na Avenida Pedro Ludovico, em Anápolis

Condutor mostra os danos causados no carro dele e cobra responsabilização pelo prejuízo

Da Redação - 28 de março de 2026

Caso ocorreu na Avenida Pedro Ludovico. (Imagem: Captura de tela/Reprodução)

Um engavetamento envolvendo três veículos gerou confusão e troca de acusações na tarde deste sábado (28), na Avenida Pedro Ludovico, na região do Jardim Nações Unidas, em Anápolis.

Um dos motoristas envolvidos gravou toda a situação logo após a batida e aparece bastante alterado enquanto mostra os danos causados em seu carro e cobra responsabilização pelo prejuízo.

No vídeo, ele afirma que o acidente teria sido provocado por uma parada irregular após a faixa de pedestres, o que, segundo ele, comprometeu o fluxo e contribuiu diretamente para a sequência de colisões.

De acordo com o relato, não havia espaço suficiente para que três veículos parassem antes da faixa, e um dos condutores teria avançado além do limite correto.

O motorista também acusa outro envolvido de ter mudado o carro de posição após o impacto, numa tentativa de alterar a dinâmica do acidente e evitar a responsabilização.

Durante a gravação, ele mostra a parte traseira do veículo danificada e insiste que o prejuízo deve ser pago por quem teria causado a situação.

As imagens ainda registram o momento em que a discussão se intensifica, com troca de ofensas e divergências sobre quem teria parado de forma irregular.

Assista ao vídeo:

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