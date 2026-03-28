Quadrilha é presa após estraçalhar Ranger com quase meia tonelada de maconha em muro de oficina, em Goiânia

Suspeito passou até mesmo no barbeiro para mudar o visual e tentar despistar autoridades

Davi Galvão - 28 de março de 2026

Hilux carregada de amconha colidiu contra parede de oficina. (Foto: Reprodução)

Uma perseguição policial que começou em uma rodovia federal terminou com a apreensão de quase meia tonelada maconha e a prisão de cinco pessoas em Goiânia.

A ocorrência teve início na BR-060, em Guapó, quando a Polícia Rodoviária Federal (PRF) tentou abordar a caminhonete em um bloqueio.

O motorista desobedeceu à ordem de parada, iniciando uma fuga em alta velocidade rumo à capital. Já em solo urbano, o suspeito bateu o veículo no muro de uma oficina e abandonou a carga junto com uma passageira.

No veículo havia 462 porções de material vegetal dessecado, em aproximadamente 476 kg, além de outras cinco porções adiconais, totalizando 479 kg de maconha.

Para tentar escapar do cerco policial, o motorista da Ranger chegou a buscar refúgio em uma barbearia, onde cortou o cabelo e fez a barba, em uma tentativa de confundir as equipes de busca.

A estratégia, porém, falhou: policiais da Força Tática do 42º BPM o localizaram na Avenida Salvador Batalha, no Setor Vila Canaã.

A companheira dele também acabou presa após ser abordada por outra equipe da PM no cruzamento da Avenida Buritis com a SR-13, no Village Santa Rita, e confessou que ocupava a caminhonete no momento do acidente.

Logística do tráfico

A apuração inicial da PM apontou que o transporte da maconha não era feito de forma isolada. O grupo utilizava um esquema de “batedores” para monitorar a presença de fiscalização no trajeto.

Segundo o relato do próprio condutor aos policiais, dois veículos, um Hyundai HB20 azul e um Volkswagen Virtus prata, prestavam apoio logístico à caminhonete.

Em colaboração com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), todos os outros três envolvidos no esquema também foram localizados e presos.

O caso será investigado pela Polícia Civil (PC). Os suspeitos devem responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

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