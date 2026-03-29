Chinês de 60 anos surpreende ao construir submarino caseiro do zero, que chega até 8 metros de profundidade por 30 minutos

Chinês de 60 anos constrói submarino caseiro após anos de testes e consegue mergulhar por até 30 minutos em rio local

Gabriel Dias - 29 de março de 2026

(Imagem: Captura de tela/YouTube/The CheNews)

O que começou como curiosidade acabou se transformando em um projeto incomum — e ousado. Um homem de 60 anos, na China, decidiu sair da rotina e construir, por conta própria, um submarino capaz de mergulhar e navegar debaixo d’água.

Zhang Shengwu, morador da província de Anhui, levou anos desenvolvendo o submersível até conseguir colocá-lo à prova. A ideia surgiu ainda em 2014, depois de assistir a imagens sobre a construção de submarinos na televisão. A partir dali, ele decidiu que também poderia tentar.

Com experiência como carpinteiro e familiaridade com embarcações, Zhang começou a trabalhar no projeto utilizando materiais simples. O primeiro protótipo foi lançado em 2016, mas apresentou problemas, como infiltração de água, o que obrigou o inventor a repensar toda a estrutura.

Sem desistir, ele investiu mais recursos e desenvolveu uma versão mais robusta. O modelo final, apelidado de “Big Black Fish”, ganhou estrutura reforçada em aço, base com concreto e tanques de lastro, responsáveis por controlar a submersão.

Veja o vídeo:

O submarino funciona com motor elétrico movido a bateria e pode atingir velocidade de até quatro nós. Segundo o próprio Zhang, a embarcação consegue permanecer submersa por cerca de 30 minutos e atingir profundidade aproximada de até oito metros.

Mesmo com limitações em comparação a equipamentos profissionais, o feito chamou a atenção pela complexidade e pela iniciativa individual. O projeto foi testado em um rio próximo à residência do inventor.

Zhang afirma que pretende continuar aprimorando suas criações, com o objetivo de desenvolver modelos mais eficientes e capazes de mergulhar ainda mais fundo.

Casos como o dele não são isolados. Outros moradores na China já tentaram construir submarinos artesanais ao longo dos anos, alguns investindo valores ainda maiores em projetos semelhantes.

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