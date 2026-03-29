Cidade brasileira vai ganhar novo aeroporto com investimento de R$ 200 milhões e pátio de 31 mil m²

Projeto na Serra Gaúcha avança após anos de estudos e prevê estrutura moderna com capacidade para grandes aeronaves

Gabriel Yuri Souto - 29 de março de 2026

(Foto: Freepik)

Um novo aeroporto deve transformar a logística e o desenvolvimento econômico de uma importante região do país. O projeto do Aeroporto Regional da Serra Gaúcha, em Vila Oliva, avançou com a definição do consórcio responsável pela execução da obra e previsão de investimento de cerca de R$ 200 milhões.

A iniciativa, que envolve recursos do governo federal, prevê a construção de uma estrutura moderna, com pista para aeronaves de grande porte e pátio com mais de 31 mil metros quadrados .

Projeto avança após etapa decisiva

A Prefeitura de Caxias do Sul confirmou a habilitação do Consórcio Aero Caxias para executar a primeira fase do empreendimento. O grupo lidera a licitação após obter a melhor pontuação nos critérios técnicos e de preço.

Com isso, o projeto entra em uma etapa importante, já que a definição do consórcio aproxima a obra do início efetivo da construção .

Estrutura moderna e capacidade ampliada

O novo aeroporto contará com uma pista de aproximadamente 1.930 metros de comprimento e 45 metros de largura. Além disso, o pátio de aeronaves terá cerca de 31.650 m², com espaço para operações simultâneas.

A estrutura permitirá a operação de aeronaves como Boeing 737 MAX, Airbus A320neo e Embraer E195-E2, ampliando a capacidade de transporte na região .

O projeto também inclui pistas de táxi, estacionamento para cerca de 500 veículos e sistemas completos de navegação e segurança.

A obra integra o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e representa um investimento estratégico em infraestrutura.

Além disso, o aeroporto deve impulsionar o turismo, facilitar o transporte de cargas e melhorar a conexão da Serra Gaúcha com outras regiões do país.

Por isso, especialistas consideram o projeto fundamental para o desenvolvimento econômico local.

Etapas ainda dependem de aprovação

Apesar do avanço, o início das obras ainda depende de etapas administrativas. Após o período de recursos, o processo seguirá para análise da Secretaria Nacional de Aviação Civil.

Somente após a validação federal e liberação dos recursos o contrato poderá ser assinado e as obras iniciadas .

O aeroporto é discutido há mais de 20 anos e passou por diversas fases, como estudos técnicos, licenciamento ambiental e desapropriações.

A escolha de Vila Oliva como local definitivo ocorreu após análises que apontaram limitações para expansão do atual aeroporto da região.

Assim, o avanço recente representa um marco importante para um projeto considerado estratégico e aguardado há décadas.

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