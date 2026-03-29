“Gato das melancias” de Goiânia vai à polícia após golpe com nome dele

Situação começou há cerca de duas semanas e levou o jovem a publicar vídeo de alerta no Instagram

Lara Duarte - 29 de março de 2026

Gabriel Alvarenga, conhecido como “gato das melancias”, denuncia tentativa de golpes usando seu nome nas redes socias. (Foto: Captura de tela/Instagram)

O “gato das melancias” de Goiânia foi à polícia após descobrir que criminosos estão aplicando golpes com o nome dele nas redes sociais.

Gabriel Alvarenga, de 22 anos, identificou o problema depois que seguidores entraram em contato com a equipe, relatando abordagens suspeitas feitas por um desconhecido que se passava por ele.

A situação começou há cerca de duas semanas e levou o jovem a publicar um vídeo de alerta, no qual demonstra indignação e informa que o golpe continua acontecendo.

Registros mostram que a foto de Gabriel foi usada em um número desconhecido, onde o criminoso dizia estar sorteando seguidoras para um jantar e mencionava até a venda de conteúdo.

Até o momento, não há confirmação de vítimas, e o objetivo da ação ainda não foi esclarecido. Mesmo assim, Gabriel demonstra preocupação com possíveis impactos na imagem após a repercussão nas redes.

O caso foi registrado como falsa identidade no dia 17 de março, e segue sob investigação. A Polícia Civil não divulgou atualizações.

Gabriel ganhou destaque após um vídeo em que aparece vendendo melancias na região noroeste de Goiânia viralizar, chamando atenção tanto pelo produto quanto pela aparência.

Apesar da repercussão, o jovem afirma que o foco sempre foi divulgar o trabalho da família e destacar a qualidade da produção.

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