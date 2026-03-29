Pessoas que ouvem mais do que falam tendem a ter maior inteligência emocional, segundo estudos

Psicologia aponta que ouvir com atenção pode revelar inteligência social e melhorar relações pessoais e profissionais

Gabriel Dias - 29 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels/KATRIN BOLOVTSOVA)

Em um cenário onde a comunicação é cada vez mais valorizada, especialistas em comportamento destacam uma habilidade menos evidente, mas essencial: saber ouvir.

A chamada escuta ativa, definida pela psicologia como a capacidade de ouvir com atenção e buscar compreender plenamente o outro, está associada a competências como empatia, inteligência emocional e qualidade nas interações sociais.

Estudos e revisões na área indicam que prestar atenção genuína ao interlocutor pode favorecer a compreensão de emoções e sinais não verbais, como expressões faciais e tom de voz, elementos importantes para uma comunicação mais eficaz.

Publicações voltadas à liderança e gestão, como as da Harvard Business Review, apontam que profissionais que demonstram escuta qualificada tendem a contribuir para ambientes mais colaborativos e com maior engajamento.

Além disso, pesquisas em psicologia sugerem que a sensação de ser ouvido está relacionada à validação emocional e ao fortalecimento de vínculos interpessoais.

Por outro lado, especialistas alertam que a escuta ativa não é automática e pode ser prejudicada por fatores como distração, ansiedade e impulsividade.

Técnicas de atenção plena, segundo estudos em psicologia cognitiva, têm sido associadas à melhora da concentração e do foco, o que pode favorecer interações mais atentas e conscientes.

Embora não exista consenso de que ouvir mais, por si só, aumente influência ou persuasão, a literatura indica que a habilidade está ligada à construção de relações mais equilibradas e à comunicação mais eficiente em diferentes contextos.

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